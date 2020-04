David Luiz fura quarentena e leva 'chamada' do Arsenal, diz jornal

Após jogadores do Tottenham, atletas dos Gunners também quebram regras de isolamento; além do brasileiro, Lacazette, Pepe e Xhaka estão envolvidos

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a segue com regras de distanciamento social bem claras. No futebol, os clubes ainda não voltaram a treinar e os jogadores devem ficar confinados em suas casas. Porém, quatro atletas do foram vistos desobedecendo às regras de quarentena.

Dentre os jogadores, está o zagueiro David Luiz, além de Alexandre Lacazette, Nicolas Pepe e Granit Xhaka. O brasileiro e o suíço foram vistos juntos em um parque em Londres, na região de Southgate, o atacante da , jogando futebol com alguns amigos no norte da cidade, e o francês foi pego em uma câmera bem próximo de um homem que faria serviços no carro do atacante.

Após as informações, o Arsenal conversou com os atletas e os alertou sobre a responsabilidade que têm e a influência que exercem sobre a população. Uma fonte do Arsenal confirmou os incidentes e a conversa com os jogadores ao The Sun.

Mais times

“Obrigado por trazer isso à nossa atenção. Nós vamos falar com nossos jogadores. Nós ficamos preocupados. Então, conversamos com Pepe, que divide casa com vários parentes que também estão envolvidos nesse jogo. Nós o lembramos da importância de todos seguirem as diretrizes”.

Mais artigos abaixo

Mas os jogadores do Arsenal não são os únicos que desrespeitam as leis de isolamento. Seu rival, , também passou por algo semelhante. José Mourinho foi flagrado treinando com Tanguy Ndombele, assim como Davinson Sánchez e Ryan Sessegnon. Além deles, Serge Aurier e Moussa Sissoko também fizeram uma sessão de treino juntos e ainda postaram um vídeo nas redes sociais.

Além deles, Kyle Walker, do , pediu desculpas por organizar uma festa, enquanto Jack Grealish, capitão do , foi criticado por se envolver em uma batida de carro, depois de ter pedido para que as pessoas ficassem em suas casas.