Para Klopp, Liverpool x Manchester City é “o jogo mais difícil do mundo”

Independente de qual seja a fase dos times, o treinador acredita que é sempre um jogo difícil para ambos

Dois dos protagonistas das últimas temporadas de Premier League, e se enfrentam neste domingo (8), naquele que Jürgen Klopp chamou de "o jogo mais difícil do mundo do futebol". E isso mesmo que o início dos Citizens não seja dos melhores.

Um dos jogos mais aguardados de todas as temporadas, que pode ser crucial na hora de decidir com quem fica o título inglês, Manchester City x Liverpool é, talvez, um dos melhores confrontos que existe. Mas para Jürgen Klopp a dúvida fica de lado.

Mesmo estando bem na frente do rival na tabela de classificação e com desempenho bastante melhor - ainda que o City tem um jogo a menos, atrasado por conta da reta final da Liga dos Campeões de 2019/20 -, o treinador do Liverpool não acredita em vida fácil no duelo de domingo (8).

"É muito difícil. Este é o jogo mais difícil do mundo do futebol, eu diria, para jogar contra o Manchester City", disse o alemão."É um jogo muito difícil, espero que para os dois times, porque ambos os vão ter um desempenho de alto nível".

Na posição de líder da Premier League, o Liverpool, vencendo do City, em Manchester, pode abrir oito pontos de diferença para o rival, que ocupa apenas a 10ª colocação. Mesmo que seja um confronto diferente, em que mais vale a rivalidade, se considerarmos os últimos jogos, o time de Pep Guardiola sai em desvantagem.

City x Liverpool na EPL 2019/20 / Foto: Getty

Enquanto os atuais campeões ingleses vêm de cinco vitórias seguida somando Premier League e Champions, o City ainda não conseguiu emplacar uma sequência de vitória neste que é o pior início de temporada do time em seis anos, mesmo vindo de três vitórias seguidas.

Já o Liverpool, por melhor que esteja na disputa, também não teve um início como o da última temporada, que foi arrasadora. Mas Klopp não se preocupa com isso, entendendo que a campanha do título foi mesmo fora da curva.

"Há tantas coisas que são diferentes nesta temporada, nada se compara ao ano passado. Nada pode se comparar com o ano passado. Tudo é diferente e só temos que nos certificar de passar por períodos muito intensos, alinhar os jogadores mais aptos e jogar o melhor futebol que pudermos", disse.

E, mesmo jogando no Etihad, território do City, o treinador do Liverpool não quer que seu time fique à mercê do adversário. "É importante que tenhamos nosso próprio plano e não pensemos apenas no plano deles, que sejamos corajosos, que joguemos futebol com tudo o que temos e que depois tenhamos uma chance".

O tão aguardado duelo será no domingo (8), às 13h30 (de Brasília), e marca o último jogo de ambos antes da parada do futebol europeu para a data Fifa.