Liverpool iguala recorde de invencibilidade no Anfield pela Premier League

Vitória por 2 a 1 contra o West Ham marcou 63ª partida dos Reds sem perder em casa pela Premier League

Com a vitória por 2 a 1 sobre o West Ham neste sábado (31), o Liverpool igualou o seu recorde de invencibilidade jogando em casa.

Os Hammers chegaram a abrir o placar, com gol de Pablo Fornals, mas Salah (de pênalti) e Diogo Jota aos 85 marcaram para os Reds, garantindo mais três pontos para os donos da casa.

A vitória aumentou a sequência invicta do em Anfield, que chega a impressionantes 63 partidas, sendo 52 vitórias e 11 empates. A última derrota aconteceu em abril de 2017, contra o , que marcou duas vezes com o belga Christian Benteke.

A sequência se iguala ao recorde anterior da equipe inglesa, conquistado há 40 anos, em dezembro de 1980. O segue como dono do maior recorde da , com 86 partidas sem perder em casa, que chegou ao fim na temporada de 2008.

Atual campeão da Premier League, o Liverpool encarou um início de temporada complicado, com as lesões dos defensores Virgil van Dijk, Fabinho e Joel Matip, além do goleiro brasileiro Alisson.

Mesmo vencendo cinco dos sete jogos disputados na Premier League até aqui, os Reds não demonstram a mesma solidez defensiva da temporada passada. Nas sete partidas, já foram 15 gols sofridos, marca que levou 23 partidas para acontecer em 2019/20.

O Liverpool sofreu gols primeiro que os adversários em três de suas quatro partidas jogando em casa até aqui. Na campanha do título, em 2019/20, o time inglês sofreu gols primeiro as mesmas três vezes, mas em todos os seus 19 jogos em casa.

Contratado junto ao no último mês de setembro, Diogo Jota vem se mostrando importante para o elenco de Jurgen Klopp. O português é um dos responsáveis pelas viradas do Liverpool, sendo apenas o segundo da história a marcar nas três primeiras partidas pelos Reds em Anfield.

O Liverpool volta a campo na próxima terça-feira (3), jogando fora contra a , pela Liga dos Campeões. Na Premier League, o próximo confronto será no clássico dos últimos campeões nacionais, contra o , no domingo que vem (8).