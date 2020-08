Final do Campeonato Gaúcho: datas, horários, sedes e onde assistir o mata-mata do Estadual

O Grêmio bateu o Internacional na decisão do segundo turno e terá chnace de revanche contra o Caxias

e se enfrentarão na grande final da edição 2020 do . Será a chance de o Tricolor se vingar da derrota na decisão do primeiro turno do estadual e evitar um novo revés.

Assim como aconteceu com os principais campeonatos estaduais afora, o Campeonato Gaúcho foi paralisado durante sua fase classificatória por causa da pandemia de Covid-19, mas agora faltam duas partidas para conhecermos o grande campeão.

A CAMPANHA DOS FINALISTAS

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Caxias se colocou como grande surpresa desta edição 2020 do estadual gaúcho quando bateu justamente o Grêmio, por 1 a 0, na final do primeiro turno. O resultado garantiu a equipe na finalíssima.

Do outro lado, o caminho do Grêmio até a decisão foi basicamente igual quando o jogo mais importante aconteceu. Se no primeiro turno a equipe treinada por Renato Portaluppi garantiu a vaga contra o Caxias após bater o por 1 a 0, o lado azul do Rio Grande do Sul voltou a prevalecer da decisão do segundo turno – com triunfo por 2 a 0.

QUANDO SERÁ A FINAL?

A situação ainda está indefinida enquanto as datas e também sobre o formato. Se originalmente o regulamento previa jogos de ida e volta, a Federação Gaúcha vai se reunir e pode mudar a regra e estabelecer apenas um duelo.