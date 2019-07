Quantos gols Paolo Guerrero tem na carreira?

Finalista da Copa América, atacante peruano está próximo de marcar o seu gol de número 200 na carreira

Atualmente defendendo o e a seleção peruana, Paolo Guerrero está muito próximo de uma marca especial na carreira: o gol de número 200.

Artilheiro em todos os clubes que defendeu ao longo dos anos e o maior em atividade da disputa da Copa América com 13 bolas nas redes, o atacante possui uma longa lista com todos os tentos.

Desta forma, a Goal mostra para o leitor como os gols estão divididos até o momento.

*Números atualizados em 05 de julho de 2019

TODOS OS GOLS

CLUBE JOGOS GOLS MÉDIA Internacional 13 9 0,69 112 43 0,38 126 52 0,41 Hamburgo 183 51 0,28 de Munique 45 13 0,29 TOTAL 479 168 0,35

GOLS PELO INTERNACIONAL



Foto: Divulgação Internac

ANO COMPETIÇÃO JOGOS GOLS 2019 Gaúcho 3 1 2019 Brasileirão 6 3 2019 Copa do 2 3 2019 Libertadores 2 2

GOLS PELO FLAMENGO

ANO COMPETIÇÃO JOGOS GOLS 2018 Brasileirão 6 1 2018 1 0 2017 Carioca 11 10 2017 Brasileirão 19 6 2017 1 0 2017 Sul-Americana 2 0 2017 Copa do Brasil 5 2 2017 Libertadores 6 2 2016 Copa do Brasil 3 1 2016 Sul-Americana 3 0 2016 Brasileirão 21 9 2016 Carioca 13 5 2016 Primeira Liga 3 3 2015 Brasileirão 15 3 2015 Copa do Brasil 3 1

GOLS PELO CORINTHIANS

ANO COMPETIÇÃO JOGOS GOLS 2015 Brasileirão 15 3 2015 Copa do Brasil 3 1 2015 Paulista 11 6 2014 Paulista 12 1 2014 Brasileirão 28 12 2014 Copa do Brasil 5 3 2013 Paulista 17 8 2013 Copa do Brasil 3 0 2013 Libertadores 7 4 2013 Brasileirão 17 5 2013 2 1 2012 Brasileirão 15 6 2012 2 2

GOLS PELO HAMBURGO

ANO COMPETIÇÃO JOGOS GOLS 2011/12 Liga Alemã 23 6 2011/12 Copa da 2 0 2010/11 Liga Alemã 25 4 2010/11 2 1 2009/10 Liga Alemã 6 4 2009/10 Copa da Alemanha 1 0 2009/10 6 3 2008/09 Liga Alemã 31 9 2008/09 Copa da Alemanha 5 1 2008/09 Liga Europa 12 4 2007/08 Liga Alemã 29 9 2007/08 Copa da Alemanha 3 0 2007/08 Liga Europa 9 5

GOLS PELO BAYERN DE MUNIQUE



Foto: Getty Images

ANO COMPETIÇÃO JOGOS GOLS 2005/06 Liga Alemã 14 4 2005/06 Copa da Alemanha 3 1 2005/06 7 1 2004/05 Copa da Alemanha 1 0 2004/05 Liga Alemã 13 6 2004/05 Champions League 6 1 2003/04 Copa da Alemanha 1 0

GOLS PELO PERU



Foto: Getty Images

A grande maioria dos gols do atacante da Seleção Peruana foram marcados em (13), seguidas por partidas amistosas, com nove; e jogos nas Eliminatórias da FIFA, com oito. Totalizando 34 gols em 84 partidas oficiais pelo .