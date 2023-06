Panamá x Canadá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Concacaf Nations League

Seleções brigam por uma vaga na final nesta quinta-feira (15), a partir das 20h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Panamá e Canadá entram em campo na noite desta quinta-feira (15), às 20h (de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas, pela semifinal da Liga das Nações da Concacaf. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Panamá chegou à semi após encerrar a primeira fase na liderança do grupo B, com três vitórias e um empate. Nas quartas, a equipe passou pela Costa Rica por 1 a 0.

Já o Canadá foi o primeiro colocado do grupo C, com três vitórias e uma derrota. Na fase seguinte, os canadenses eliminaram Honduras por 4 a 1.

Nos últimos 13 jogos entre as equipes, o Canadá ganhou quatro vezes, o Panamá duas, além de sete empates.

Vale lembrar que o ganhador do duelo irá aguarda por EUA ou México, que fazem a outra semifinal.

Prováveis escalações

Panamá: Samudio; Martinez, Miller, Blackman; Murillo, Yanis, Gondola, Welch; Davis, Waterman, Rodriguez.

Canadá: Borjan; Johnston, Kennedy, Miller; Hoilett, Eustaquio, Osorio, Kone, Davies; Larin, David.

Desfalques

Panamá

Não há desfalques confirmados.

Canadá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?