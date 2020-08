Palmeiras x Corinthians na final do Paulistão: quais serão os mandos de campo?

Duelos serão na quarta-feira (5) e sábado (8); com a melhor campanha, Alviverde decide no Allianz Parque

Mais um derby na final do Campeonato Paulista . e voltam a se enfrentar pelo título estadual depois de dois anos. Em 2018, o Alvinegro levou a melhor nos pênaltis e se sagrou campeão paulista.

Com campanha melhor , o Palmeiras terá a chance de conquistar o atuando no Allianz Parque. O Corinthians mandará o primeiro jogo em sua arena.

O Alviverde terminou a fase de grupos com a segunda melhor campanha, somando 22 pontos. O time de Tiago Nunes, por sua vez, ficou apenas na sétima colocação, com 17 pontos.

Vale ressaltar que tanto o primeiro jogo, na Arena Corinthians, quanto o segundo jogo da final, no Allianz Parque, não terão torcida. Na 11ª rodada, os rivais já se enfrentaram sem a presença do público no estádio corintiano, com vitória dos donos da casa por 1 a 0 .

Os jogos da decisão estadual acontecem já nesta semana. A primeira partida será na quarta-feira (5) e a finalíssima acontece no sábado (8) - no domingo, já começa a disputa do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Corinthians terão seus duelos da primeira rodada do Brasileirão adiados.

FINAL DO PAULISTÃO 2020

Jogo de ida

Corinthians x Palmeiras

Quarta-feira, 5 de agosto de 2020, às 21h30 (horário de Brasília)

Arena Corinthians

TV Globo, Sportv e Premiere

Jogo de volta

Palmeiras x Corinthians

Sábado, 8 de agosto de 2020, às 16h30 (horário de Brasília)

Allianz Parque

TV Globo, Sportv e Premiere