Palmeiras x Tombense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12) pelo jogo de ida da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

No Allianz Parque, o Palmeiras e Tombense entram em campo na noite desta quarta-feira (12), às 20h (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming.

Após conquistar o seu 25º título paulista, o Palmeiras agora vira as suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. O Verdão está com o departamento médico cheio, com Rony e Raphael Veiga sendo os novos lesionados. O técnico Abel Ferreira só deve fazer mudanças na equipe titular em caso de questões físicas.

Do outro lado, a Tombense vem de conquista do Troféu Inconfidência, e sabe que terá a difícil missão de parar o poderoso rival. A equipe mineira não confirmou desfalques para o duelo.

Escalações

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Zé Rafael e Gabriel Menino; Dudu, Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Escalação da Tombense: Felipe Garcia; Kevin, Wesley, (c) Roger Carvalho, Emerson; Elton, Matheus Frizzo, Bruno Silva; Jaderson, Daniel Amorim, Alex Sandro. Técnico: Marcelo Chamusca.

Desfalques

Palmeiras

Rony, Mayke, Piquerez, Atuesta, Raphael Veiga e Bruno Tabata estão no departamento médico.

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?