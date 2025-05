Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Choque-Rei será disputado neste domingo (11), na Arena Barueri; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado pela classificação às oitavas de final da Libertadores após vencer o Cerro Porteño por 2 a 0, o Palmeiras volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Na briga pela liderança, o Verdão soma 16 pontos, acumulando cinco vitórias, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 76%.

"Não dá pra tirar o pé do acelerador. É continuar a preparar, rodar quem temos que resolver rodar e continuar nesta. Queremos continuar com hábito de ganhar. Isso que vamos continuar a fazer independentemente se já passamos ou não. O próximo jogo é já em três dias e não há outra forma", afirmou o técnico Abel Ferreira após a vitória no meio da semana.

Por outro lado, o São Paulo vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, pela Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor ocupa a parte intermediária da tabela, com nove pontos. Em sete partidas disputadas, soma uma vitória e seis empates. Para o Choque-Rei, o técnico Luis Zubeldía pode contar com Oscar, que tem apresentado evolução e está na fase final de recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

Segundo o São Paulo, as equipes se enfrentaram 350 vezes, com 116 vitórias do Tricolor, 118 do Palmeiras e 116 empates. Já de acordo com os dados do Verdão, o histórico aponta 360 partidas, com 120 vitórias para cada lado e 120 empates. No último encontro entre os rivais, válido pela semifinal do Paulistão 2025, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs (Murilo), Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Ríos, Felipe Anderson, Estêvão, Facundo Torres (Paulinho), Vitor Roque.

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves (Lucas Moura); Cédric Soares, Ferreira e André Silva.

Desfalques

Palmeiras

Micael e Bruno Rodrigues seguem fora.

São Paulo

Luiz Gustavo, Calleri, Henrique e Igor Vinícius seguem no departamento médico.

Quando é?