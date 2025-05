Os times classificados às oitavas de final da Copa Libertadores 2025

As vagas para o mata-mata começam a serem definidas na reta final da fase de grupos da competição

Com a fase de grupos da Libertadores de 2025 entrando em sua reta final, faltando apenas duas rodadas para a conclusão, os primeiros times classificados às oitavas de final já começaram a aparecer.

O primeiro, e único até agora, foi o Palmeiras, que até aqui apresenta um aproveitamento de 100% nos quatro jogos que disputou. Outras equipes, como o São Paulo, estão com vaga bastante encaminhadas. Abaixo, a GOAL vai listar os times que foram matematicamente garantindo vaga no mata-mata da principal competição de clubes do continente.