Palmeiras planeja mais minutos a Kevin e descarta venda precoce

Paulistas acreditam que é possível utilizar o atacante, que venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior, na equipe de Abel Ferreira

O Palmeiras planeja dar mais minutos ao atacante Kevin, de 20 anos, em 2023, como soube a GOAL. O jogador deve ter novas oportunidades com o técnico Abel Ferreira ao retornar da convocação para a disputa de amistosos com a seleção brasileira sub-20.

O garoto não será titular absoluto, mas passará a integrar o elenco profissional com o intuito de ganhar mais experiência. A diretoria, inclusive, descarta negociá-lo antes de vê-lo mais frequentemente no time principal. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mostrou interesse em contratá-lo, mas as tratativas não avançaram à época por decisão de Abel Ferreira. O estafe de Pedrinho, hoje emprestado ao Atlético-MG, disse que houve proposta do Palmeiras para envolvê-lo em uma possível compra do meia-atacante, mas a situação foi desmentida posteriormente.

As apresentações de Kevin nas divisões de base agradam ao departamento de futebol palmeirense, que avalia a possibilidade de mais chances ao jovem no time profissional. O técnico Abel Ferreira, inclusive, dá sinal positivo para tê-lo no plantel.

Kevin foi um dos destaques do Palmeiras na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em oito partidas, fez cinco gols e deu cinco assistências. Ele foi quem mais participou de gols pelo Verdão na competição.

O atacante tem contrato na Academia de Futebol até 30 de junho de 2026 e multa rescisória de € 30 milhões (R$ 165,5 milhões na cotação atual) para o exterior. Em janeiro passado, o Palmeiras recusou duas investidas do Shakhtar Donetsk pelo atleta. Os ucranianos ofereceram € 7 milhões (R$ 38,63 milhões) e, posteriormente, € 10 milhões (R$ 55,18 milhões) para levá-lo à Donbass Arena, mas as tratativas não avançaram.

Kevin atuou pelo elenco profissional do Palmeiras em duas oportunidades, ambas no fim da temporada 2021. Ele esteve em campo diante de Cuiabá e Ceará, por 36ª e 38ª rodadas do Brasileirão daquele ano. Ele ficou em campo por 73 minutos e marcou um gol na ocasião, diante da equipe cearense.