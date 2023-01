Palmeiras segura Kevin a pedido de Abel e só aceita negociar por valor da multa

Atacante se destaca na Copinha 2023 e já teve proposta do Shakhtar Donetsk, mas Verdão quer o triplo do oferecido

O Palmeiras não quer vender o atacante Kevin ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no mercado da bola. O clube só aceita liberá-lo pelo valor da multa rescisória, avaliada em €30 milhões (R$ 169,85 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

O desejo de segurar o jogador também é do técnico Abel Ferreira. O português pediu à diretoria para manter o jogador e negociá-lo só em caso de contratação de outro nome para a posição. A ideia é utilizá-lo no elenco principal a partir de fevereiro.

Como a diretoria não pretende ir ao mercado para buscar um ponta, a venda de Kevin ao clube da Ucrânia está descartada neste momento. O clube não deve liberá-lo nesta janela de transferências.

O contrato de Kevin na Academia de Futebol se encerra em 30 de junho de 2026. O jovem não se posicionou sobre a proposta vinda do exterior em meio às tratativas.

O Shakhtar fez duas ofertas pela aquisição do atacante: a primeira oferta foi de €7 milhões (R$ 39,63 milhões), e a segunda foi de €10 milhões (R$ 56,61 milhões). Os dois valores foram rejeitados pela diretoria alviverde.

Sem acordo para a saída, Kevin se destaca pela equipe sub-20 do Palmeiras, mas deve chegar ao elenco profissional em breve. O jogador disputou sete jogos da Copinha, com 488 minutos em campo. No período, marcou cinco gols e deu cinco assistências.