Palmeiras recusa nova investida do Shakhtar por Kevin

Ucranianos ofereceram 7 milhões de euros e 10 milhões de euros pela compra do atacante, mas ouviu resposta negativa em ambas

O Palmeiras recusou a proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, de 10 milhões de euros (R$ 56,04 milhões na cotação atual) pela venda de Kevin, como soube a GOAL. Os paulistas não querem negociar o atacante no mercado da bola.

O clube não pretende negociar o atleta de 20 anos, que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste início de temporada. Não foi definido um valor para a liberação do jovem, que tem contrato na Academia de Futebol até 30 de junho de 2026.

O interesse do Shakhtar por Kevin não é novo. O clube já havia apresentado uma oferta de 7 milhões de euros (R$ 39,23 milhões) pela venda do garoto. A oferta de 10 milhões de euros foi apresentada nesta quinta-feira (19), mas não avançou.

Kevin disputou seis partidas pela Copinha em 2023, somando 400 minutos em campo até aqui. No período, o atacante marcou quatro gols e deu cinco passes para os companheiros estufarem as redes adversárias.

Sem acordo com o Palmeiras, o Shakhtar Donetsk tem outras opções no futebol brasileiro. O clube da Ucrânia pode apresentar oferta por Patrick Reis, meio-campista de 19 anos que defende o Rio Claro-SP. O garoto disputa a Série A2 do Paulista, mas também jogou a Copa São Paulo de 2023. O valor pela venda do atleta seria mais barato.