Shakhtar tem propostas de Palmeiras e Lille por Pedrinho; Atlético-MG promete oferta

Ucranianos avaliam as propostas apresentadas, mas exigem € 20 milhões à vista pela negociação em definitivo do meia-atacante de 24 anos

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, tem duas propostas sobre a mesa pelo meia-atacante Pedrinho, que está emprestado ao Atlético-MG até junho de 2023. Palmeiras e Lille, da França, enviaram ofertas formais pela contratação do atleta em definitivo. O Galo prometeu uma oferta até a próxima semana, como soube a GOAL.

O Lille está disposto a pagar os € 20 milhões (R$ 108,86 milhões na cotação atual) exigidos pelo Shakhtar Donetsk, mas deseja fazer a quitação do valor de forma parcelada, enquanto os ucranianos desejam o montante à vista. O Palmeiras ofereceu € 10 milhões (R$ 54,4 milhões) e a inclusão do atacante Kevin, que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, pelo meio-campista. A oferta apresentada pelo Verdão foi inicialmente divulgada pelo apresentador Neto e confirmada pela GOAL.

As duas propostas têm resistência na Donbass Arena. Os ucranianos não gostam do que foi oferecido pelos franceses por causa do parcelamento do valor e acreditam que Kevin não está avaliado, neste momento, em € 10 milhões, mesmo que tenham oferecido o mesmo valor pela contratação do atacante em janeiro passado — o jovem tem multa rescisória de € 30 milhões para o exterior. A avaliação do Shakhtar é de que o valor de mercado de Kevin foi reduzido para € 5 milhões. A justificativa do clube é pela falta de minutos entre os profissionais. Embora tenha 20 anos, ele não disputou nem uma partida sequer pelo time comandado por Abel Ferreira.

As ofertas de Lille e Palmeiras ainda não estão descartadas pelo Shakhtar. O clube avalia a possibilidade de algumas mudanças para avançar em relação às tratativas.

Em meio à disputa de franceses e paulistas, o Atlético-MG prometeu à diretoria do Shakhtar Donetsk que fará uma proposta formal pela permanência de Pedrinho na Cidade do Galo até o fim da próxima semana — a cúpula aguarda a partida contra o Millonarios, da Colômbia, na próxima quarta-feira (15), para tentar avançar nas tratativas. Ainda não há definição sobre o modelo de proposta — os mineiros podem tentar o empréstimo até o fim de 2023 com uma obrigação de compra ou apresentar uma oferta pela aquisição em definitivo do jogador.

Pedrinho já se posicionou sobre as tratativas. O meia-atacante de 24 anos não pretende voltar ao futebol ucraniano, mesmo que tenha contrato até 30 de junho de 2025. Ele pediu à diretoria para seguir no Brasil e tem predileção pelo Atlético-MG. O estafe do jogador prometeu ao diretor de futebol Rodrigo Caetano e ao presidente Sérgio Coelho que dará preferência ao Galo nas negociações.

O jogador está emprestado ao clube mineiro até 30 de junho de 2023. No entanto, não há opção de compra no atual contrato. Ele tem se destacado sobre o comando de Eduardo Coudet e se tornou titular da equipe. Na atual temporada, fez 10 partidas, somando 499 minutos em campo. No período, deu uma assistência.