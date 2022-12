Palmeiras marca reunião por compra de Claudinho, do Zenit

Meia-atacante de 25 anos avalia possibilidade de retorno ao futebol brasileiro. Ele tem contrato com os russos até 30 de junho de 2027

O Palmeiras terá uma reunião com o estafe de Claudinho e representantes do Zenit, da Rússia, para discutir a possível volta do meio-campista ao Brasil, como soube a GOAL. A conversa acontecerá no decorrer da semana.

O estafe do atleta avalia o retorno ao país no mercado da bola. Há interesse mútuo em chegar a um acordo antes do início de 2023. Os russos serão consultados sobre valores e moldes para um possível acordo. O desejo palmeirense é contratar o atleta de forma definitiva.

O Zenit quer entre 15 milhões de euros (R$ 84,5 milhões na cotação atual) e 17 milhões de euros (R$ 95,8 milhões) pela liberação do jogador nesta janela de transferências, conforme apurado pela reportagem com fontes ligadas aos russos.

O meia-atacante de 25 anos foi comprado por 15 milhões de euros (R$ 89,9 milhões à época) em agosto de 2021. A possível volta ao Brasil é vista de forma positiva por ele, mesmo que esteja há pouco mais de um ano em solo russo.

Claudinho tem contrato com os russos até 30 de junho de 2027. O jogador não pensou em deixar o clube no período em que se iniciou o conflito bélico entre Rússia e Ucrânia por se sentir seguro em São Petersburgo.

A ausência dos clubes russos em competições europeias é o que motiva o desejo do meio-campista brasileiro em deixar o país. Ele gostaria de disputar os principais torneios do continente e crê que a possibilidade de jogar em um gigante do Brasil será interessante.

O Red Bull Bragantino, último clube de Claudinho antes da transferência para a Rússia, terá 20% de uma futura venda do atleta no mercado da bola.

Na atual temporada, o meio-campista esteve em campo por 19 partidas, somando 1.324 minutos em campo. No período, marcou três gols e se responsabilizou por oito assistências.