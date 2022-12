Zenit conversa com estafe de Claudinho no Brasil e veta ida ao Palmeiras

Clube russo não quer se desfazer do meio-campista de 25 anos no mercado da bola. Palmeiras era o principal interessado na contratação

O Zenit, da Rússia, vetou a saída de Claudinho para o Palmeiras no mercado da bola em conversa na tarde desta quinta-feira (22), em São Paulo. O clube informou a decisão ao estafe do meio-campista, como soube a GOAL.

Os paulistas estavam dispostos a apresentar uma proposta pela transferência em definitivo do jogador de 25 anos e escutaram que os russos queriam de 15 milhões de euros (R$ 82,33 milhões) a 17 milhões de euros (R$ 93,31 milhões) pelo negócio.

No bate-papo, porém, o estafe de Claudinho ouviu que o Zenit não está disposto a vendê-lo nem pelos valores citados inicialmente. Há desejo de manutenção do brasileiro no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo.

Claudinho foi contratado por 15 milhões de euros em agosto de 2021, saindo do Red Bull Bragantino. O meio-campista assinou contrato até 30 de junho de 2027 na mudança para o Zenit.

A comitiva do Zenit viajou ao Brasil com o intuito de negociar a venda de Yuri Alberto ao Corinthians e aceitou discutir a situação de Claudinho com o Palmeiras — o Verdão foi representado pelo estafe do jogador nas tratativas.

A possível volta ao Brasil era vista de forma positiva pelo jogador, mesmo que esteja há pouco mais de um ano em solo russo. O atleta não pensou em deixar o clube no período em que se iniciou o conflito bélico entre Rússia e Ucrânia por se sentir seguro em São Petersburgo.

O Red Bull Bragantino, último clube de Claudinho antes da transferência para a Rússia, terá 20% de uma futura venda do atleta no mercado da bola.