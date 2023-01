Palmeiras descarta nova investida por Claudinho após pedida do Zenit

Russos querem mais de 20 milhões de euros pela liberação do meio-campista de 25 anos, que tem contrato até junho de 2027

O Palmeiras descarta uma nova investida pela contratação de Claudinho, meio-campista do Zenit, da Rússia, no mercado da bola. O valor pedido pela liberação do atleta é considerado fora da realidade do clube — os russos querem mais de 20 milhões de euros (R$ 110,42 milhões) para iniciarem as conversas, como soube a GOAL.

A diretoria palmeirense não pretende um investimento deste tipo, mesmo depois da venda de Danilo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por 18 milhões de libras (R$ 112 milhões). Os paulistas buscam investimentos mais baixos no mercado da bola.

Houve uma reunião do estafe do jogador com o Zenit em 22 de dezembro passado para conversar sobre a possibilidade de volta do meio-campista ao Brasil. À época, porém, os russos avisaram que só aceitariam uma negociação por valor superior a 20 milhões de euros. A pedida inviabilizou o negócio.

Sem interesse em pagar o valor exigido pelos russos, o Palmeiras descartou uma investida por Claudinho. O clube não fará nova conversa pelo jogador, mesmo depois da venda de Danilo para o futebol inglês. A única possibilidade seria uma mudança de postura do Zenit, o que não foi sinalizado pelo clube.

Claudinho foi contratado por 15 milhões de euros em agosto de 2021, saindo do Red Bull Bragantino. O meio-campista assinou contrato até 30 de junho de 2027 na mudança para o Zenit.

O Red Bull Bragantino, último clube de Claudinho antes da transferência para a Rússia, terá 20% de uma futura venda do atleta no mercado da bola.