Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Copa do Brasil sub-20

Equipes fazem o primeiro jogo da semi da Copa do Brasil sub-20 nesta terça-feira (1); veja como acompanhar ao vivo na TV

Brigando por uma vaga na final da Copa do Brasil sub-20, Palmeiras e Internacional entram em campo nesta terça-feira (1), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, no pay-per-view.

O Palmeiras chega para o confronto após eliminar o Ceu ABC por 6 a 0, o Brasil-RS por 5 a 1 (no placar agregado), e o Iape por 5 a 0 (também no placar agregado).

Do outro lado, o Internacional deixou para trás o Mirassol (3 a 1), o Londrina (5 a 3), e o Remo por 7 a 0 no placar agregado.

Prováveis escalações

Escalação do provável PALMEIRAS SUB-20: Kaique; Kaiky, Henri, Ian, Leonardo, Pedro Lima, Edney, Kauan Santos, Jow Jow, Ruan, Allan.

Escalação do provável INTERNACIONAL SUB-20: João Vitor; Allan, Alex Moretti, Samuel Bastos, Felipe Motta, Felipe, Vinicius Rangel, Matteo, Alisson, Lucca, Enzo.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 1 de novembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Arena Barueri – Barueri, SP

• Arbitragem: LUCAS CANETTO (árbitro), LEANDRO MATOS e IZABELE DE OLIVEIRA (assistentes), THIAGO LOURENÇO (quarto árbitro)