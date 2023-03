Palmeiras intensifica negociação com o Red Bull Bragantino por Artur

Atacante de 25 anos aguarda decisão entre clubes e ainda não entrou em contato com o Verdão

O Palmeiras intensificou as conversas com o Red Bull Bragantino para tentar a contratação de Artur no mercado da bola, como soube a GOAL. Após a eliminação do clube do interior no Paulistão, o Verdão voltou à carga nas tratativas e marcou uma reunião para tentar selar o negócio. A informação foi inicialmente divulgada pela ESPN.

O jogador de 25 anos não se envolve nas tratativas e aguarda o aval da franquia do Red Bull no Brasil para discutir questões contratuais com os palmeirenses. O estafe do atacante apenas foi avisado sobre o desejo dos palmeirenses.

O Red Bull Bragantino está disposto a negociar Artur por € 10 milhões (R$ 56,83 milhões na cotação atual), mesmo que a pedida inicial fosse de € 15 milhões (R$ 85,2 milhões). O clube detém 80% dos direitos econômicos do atleta — o restante (20%) pertence ao Palmeiras, ex-clube do jogador. O valor da proposta palmeirense e os moldes do pagamento ainda são mantidos em sigilo.

Contratado por € 6 milhões em janeiro 2020, Artur tem contrato com o Red Bull Bragantino até 31 de dezembro de 2024. O atacante recusou recentemente uma proposta do Qatar, avaliada em US$ 10 milhões (R$ 51,8 milhões à época) sob a alegação de que não tinha intenção de atuar em um mercado periférico.

Em 2023, Artur disputou 15 partidas pelo Red Bull Bragantino, somando 1.406 minutos em campo. No período, ele fez três gols e deu uma assistência.