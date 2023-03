Palmeiras já sabe valor que deve pagar ao Red Bull Bragantino por Artur

Clube estuda proposta e já ouviu que consegue acordo por € 10 milhões – negócio não envolverá permanência de Matheus Fernandes no Nabi Abi Chedid

O Palmeiras avalia a possibilidade de contratação do atacante Artur, que pertence ao Red Bull Bragantino. O clube, contudo, não enviou proposta pela volta do atleta à Academia de Futebol até o momento, como soube a GOAL.

O Verdão fez uma consulta ao Massa Bruta com o intuito de saber qual a situação do atacante de 25 anos no Nabi Abi Chedid há alguns dias e ainda não preparou uma oferta formal pela contratação do jogador.

A princípio, o clube do interior paulista pediu € 15 milhões (R$ 81,5 milhões na cotação atual), mas aceitou reduzir a pedida para € 10 milhões (R$ 54,32 milhões). Agora, o Red Bull Bragantino aguarda uma posição palmeirense para saber o que fazer no negócio.

Artur tem contrato com o Red Bull Bragantino até 31 de dezembro de 2024. O Palmeiras ainda tem 20% dos direitos econômicos do atleta, os outros 80% pertencem ao clube do interior de São Paulo.

Uma possível negociação envolvendo a volta do atacante à Academia de Futebol não terá relação com a compra de Matheus Fernandes pelo Red Bull Bragantino — o clube pagará € 1,8 milhão (R$ 9,8 milhões) por 60% dos direitos econômicos do volante de 24 anos.

Em 2023, Artur já disputou 13 partidas pelo Red Bull Bragantino, somando 1.128 minutos em campo. No período, ele marcou três gol e deu uma assistência.