Palmeiras sinaliza com proposta ao Red Bull Bragantino por Artur após o Paulistão

Verdão ainda não enviou oferta para tirar o atacante de 25 anos do Nabi Abi Chedid, mas já ouviu que o clube topa € 10 milhões

O Palmeiras ainda não enviou uma proposta pela contratação de Artur, do Red Bull Bragantino, mas sinalizou que pode formalizar uma oferta ao fim do Paulistão 2023, marcado para 9 de abril, como soube a GOAL.

O atacante de 25 anos, que tem contrato no Nabi Abi Chedid até 31 de dezembro de 2024, está avaliado em cerca de € 10 milhões (R$ 55,6 milhões na cotação atual) pelo clube do interior paulista. A princípio, o Red Bull Bragantino havia sinalizado com a pedida de € 15 milhões (R$ 83,32 milhões).

Um possível negócio envolvendo a volta de Artur ao Palmeiras não terá nada a ver com a compra de Matheus Fernandes pelo Red Bull Bragantino — o clube pagará € 1,8 milhão (R$ 10 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atleta.

O Massa Bruta detém 80% dos direitos econômicos do atleta, adquirido do próprio Verdão em janeiro de 2020. À época, o clube da franquia Red Bull desembolsou € 6 milhões para tirá-lo em definitivo da Academia de Futebol.

Pouco mais de três anos depois, o Palmeiras volta a demonstrar interesse na aquisição do atacante. Entretanto, é comedido em relação às tratativas. O diretor de futebol Anderson Barros evita gastar acima do valor de mercado do atleta e cogita até uma proposta ao fim do Paulistão. A janela de transferências para contratações vindas do exterior se encerra em 4 de abril, mas é possível contratar atletas que atuam no país após este período.

Artur não se manifestou sobre as tratativas. Ambientado ao Red Bull Bragantino, ele não quer desgastar a relação que possui com a diretoria para forçar uma volta ao Palmeiras no mercado da bola.

Nesta temporada, o atacante disputou 13 partidas, com 1.128 minutos em campo. No período, marcou três gols e se responsabilizou por uma assistência.