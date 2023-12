Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (3), no Allianz Parque; veja como acompanhar na TV e na internet

Com a possibilidade de conquistar o 12º troféu de Brasileirões, o Palmeiras receberá o Fluminense neste domingo (3), a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais - exceto Juiz de Fora-, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe e Pará) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na TV Globo, o jogo será narrado por Luis Roberto com os comentários de Caio Ribeiro e Paulo Nunes. Já no SporTV, Milton Leite estará ao lado dos comentaristas Ana Thaís Matos e Dodô.

Após a goleada aplicada sobre o América-MG por 4 a 0, o Palmeiras está muito próximo de conquistar o título do Brasileirão. Com 66 pontos, o Verdão precisa vencer o Fluminense neste domingo e torcer para que Botafogo, Atlético-MG e Flamengo não vençam seus jogos.

Do outro lado, o Fluminense, campeão da Libertadores, cumpre apenas tabela nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Com 56 pontos, o Tricolor chega embalado com duas vitórias consecutivas no torneio nacional.

Em 99 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 53 vitórias, contra 32 do Fluminense, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Richard Ríos, Zé Rafael, Mayke e Raphael Veiga; Endrick e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira.

Fluminense: Fábio; Yony González, Nino (David Braz), Thiago Santos, Diogo Barbosa; André, Martinelli, Daniel; Arias, Keno (Lima), Cano (John Kennedy). Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Guga, suspenso, e Samuel Xavier, lesionado, são desfalques. Felipe Melo, em transição física, e Marcelo, poupado, também estão fora.

Quando é?