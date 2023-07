Palmeiras x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Protagonistas de grandes disputas nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo entram em campo na noite deste sábado (8), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

O Palmeiras vive um raro momento de jejum sob o comando de Abel Ferreira: são três partidas sem vencer (duas derrotas e um empate). Em casa, o Verdão terá a força de sua torcida para voltar a ganhar e se aproximar dos líderes do campeonato. O Alviverde é o quarto colocado, com 23 pontos.

O Flamengo, por sua vez, vem de três vitórias consecutivas e, com isso, subiu para a terceira posição, com 25 pontos. A equipe de Jorge Sampaoli quer dar sequência ao bom momento para seguir firme na caça ao primeiro colocado.

As equipes já se enfrentaram 105 vezes, com 35 vitórias do Flamengo, 39 do Palmeiras, além de 31 empates.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Zé Rafael e Gabriel Menino; Artur, Raphael Veiga e Dudu; Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Desfalques

Palmeiras

Zé Rafael continua no departamento médico.

Flamengo

.

Quando é?