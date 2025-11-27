Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Copa Libertadores 2025

Palmeiras e Flamengodecidem o título da Libertadores neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental "U", no Peru, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Disney+ e Paramount+ via streaming, além do canal ge tv no YouTube (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Muito próximo de conquistar o título do Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Em busca do quarto troféu da competição, o Rubro-Negro encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo C, com 11 pontos, mesma pontuação do líder LDU. Nas oitavas de final, eliminou o Internacional por 3 a 0 no placar agregado, superou os Estudiantes nos pênaltis por 4 a 2 nas quartas de final e venceu o Racing por 1 a 0 na semifinal.
Por outro lado, o Palmeiras, que viu o Flamengo abrir cinco pontos de vantagem na liderança do Brasileirão, deposita suas esperanças na Libertadores. Também em busca do quarto título, o Verdão garantiu vaga na final ao eliminar o Universitario por 4 a 0 nas oitavas, o River Plate por 5 a 2 no placar agregado das quartas e a LDU por 4 a 3 na semifinal. Na fase de grupos, a equipe paulista terminou na liderança do Grupo G com 100% de aproveitamento.
"Todas as Libertadores não é a primeira vez que disputamos a final, e como disseste bem, este ano foi exigente na demanda física e mental, tivemos na final do Paulista, saímos para o Mundial, com jogos com intensidade mental. Fazer a campanha brilhante que fizemos na Libertadores e por mérito próprio, 30 gols, 10 vitórias, um jogo intenso e sofrido com a LDU, que estava a fazer uma campanha muito boa e por mérito, esforço e trabalho chegamos na final", afirmou o técnico Abel Ferreira.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan, Vitor Roque, Flaco López.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal, Bruno Henrique.
Desfalques
Palmeiras
Weverton e Lucas Evangelista estão machucados.
Flamengo
Gonzalo Plata cumprirá suspensão, enquanto Pedro e Léo Ortiz estão lesionados.
Quando é?
- Data: sábado, 29 de novembro de 2025
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Estadio Monumental "U" - Lima, PER
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 113 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 40 vitórias, contra 39 do Flamengo, além de 34 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Rubro-Negro venceu por 3 a 2.
