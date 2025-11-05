Bastidores: Flamengo e Palmeiras se uniram por novo horário da final da Libertadores

Após trocarem farpas nos últimos meses, Palmeiras e Flamengo desta vez se uniram. O motivo foi o horário da final da Copa Libertadores, que acontece no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Em bate papo tranquilo com a Conmebol, as equipes definiram que a partida será disputada às 16h no horário local, ou seja, às 18h de Brasília, diferente do que aconteceu nos últimos anos, quando as decisões foram disputas às 17h, no horário da capital brasileira.
A GOAL ouviu que o desejo para que o jogo fosse disputado uma hora mais tarde do que planejava a Conmebol partiu do Flamengo. Em 2019, os jogadores sofreram bastante com o calor que fazia na capital peruano. Na ocasião, a partida diante do River Plate começou às 15h do horário local. Em 2022, em Guayaquil, no Equador, o time Rubro-Negro encarou o mesmo problema.
Desta vez, no entanto, o Palmeiras não foi contrário ao Flamengo. O clube paulista também entendeu que seria melhor iniciar a partida uma hora mais tarde, e a Conmebol aceitou com tranquilidade.
