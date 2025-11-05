+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Troféu da Libertadores na torcida do FlamengoGetty Images
Bastidores: Flamengo e Palmeiras se uniram por novo horário da final da Libertadores

Acostumados a estarem em lados diferentes nos últimos meses, clubes mostraram união

Após trocarem farpas nos últimos meses, Palmeiras e Flamengo desta vez se uniram. O motivo foi o horário da final da Copa Libertadores, que acontece no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Em bate papo tranquilo com a Conmebol, as equipes definiram que a partida será disputada às 16h no horário local, ou seja, às 18h de Brasília, diferente do que aconteceu nos últimos anos, quando as decisões foram disputas às 17h, no horário da capital brasileira.

A GOAL ouviu que o desejo para que o jogo fosse disputado uma hora mais tarde do que planejava a Conmebol partiu do Flamengo. Em 2019, os jogadores sofreram bastante com o calor que fazia na capital peruano. Na ocasião, a partida diante do River Plate começou às 15h do horário local. Em 2022, em Guayaquil, no Equador, o time Rubro-Negro encarou o mesmo problema.

Desta vez, no entanto, o Palmeiras não foi contrário ao Flamengo. O clube paulista também entendeu que seria melhor iniciar a partida uma hora mais tarde, e a Conmebol aceitou com tranquilidade.

  • Racing Club v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    FINAL ÚNICA

    Esta será a sétima final única da história do torneio. As finais neste formato começaram em 2019. De lá para cá, o Flamengo já participou de três, conquistando duas. O Palmeiras esteve em duas, e ganhou nas duas ocasiões, uma delas em cima do time Rubro-Negro, em 2021, em Montevidéu.

  • TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-LIGAAFP

    CAMINHO

    Tanto Flamengo como Palmeiras fizeram campanhas duras para alcançar a final. O Rubro-Negro avançou ao mata-mata após ficar em segundo na fase de grupos, e nas quartas de final contra o Estudiantes precisou superar os argentinos somente nos pênaltis. Já o Verdão construiu uma das maiores viradas da história da Libertadores ao golear a LDU no Allianz Parque por 4 a 0 pela semifinal depois de perder a ida em Quito por 3 a 0.

