Time pipoqueiro, datas abertas para show de Sandy e Junior: os memes da eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil

Zoeira bombou a internet logo após o erro na última cobrança de pênalti de Moisés

A cobrança de Moisés explodiu no travessão e o que bombou na internet foi a costumeira zoeira de torcedores rivais que comemoraram a eliminação do Palmeiras para o Internacional nos pênaltis. E teve desde "time pipoqueiro" até datas abertas para o show da dupla Sandy e Junior no Allianz Parque.

Confira os memes da eliminação palmeirense:

HOJE TEM CHURRASCO NO RIO GRANDE! 🐷👀🍖 #VamoInter 🇦🇹 — Sport Club (@SCInternacional) 18 de julho de 2019

É tão bom ser corintiano.

Pois quando o nosso time não dá alegria, o vem pra nos divertir. pic.twitter.com/TRSfSpWy9c

Palmeiras eliminado da copa do . pic.twitter.com/sHdHMZmKRG — Hospício Corinthiano (@hospicio_Sccp) 18 de julho de 2019

#linhadequarta



Palmeiras já era para ter perdido do SP, o goleiro salvou. Felipão usou 6 jogadores domingo e hoje os caras não tinham perna no segundo tempo, principalmente o Dudu é Deyverson.



Elenco grande para quem não sabe usar não serve para nada. pic.twitter.com/FxDgnBgwEu — Antonio Gouveia 🇾🇪 (@Agx_1954) 18 de julho de 2019

Palmeiras e Flamengo, um amigo consolando o outro! pic.twitter.com/dV69POJxfE — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) 18 de julho de 2019

PALMEIRAS VAI GANHAR TUDO EM 2019



- ❌

- ❌

- Libertadores e Brasileirão: CARREGANDO.... — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 18 de julho de 2019

Essa quarta não teve @Corinthians, mas o Palmeiras e o Flamengo fizeram a quarta do corinthiano divertida!!! 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/1UBL5HgVAQ — Gefferson Lins (@geffersonlins) 18 de julho de 2019

Palmeiras e Flamengo eliminados



Eu: pic.twitter.com/dJMcPsVa27 — Luy Pablo (@Luypablo_) 18 de julho de 2019

RESPEITEM O INTER, PAIS DO CORINTHIAS !!!!!!!!!!!!1 pic.twitter.com/LqhJQkgiuW — Aqui é Inter !!!! (@InterAqui) 18 de julho de 2019

— 𝐶𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑀𝑒𝑛𝑑𝑜𝑛ç𝑎 🇧🇷 (@cmendoncasp1) 18 de julho de 2019