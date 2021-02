Palmeiras encaminha venda de Vitinho para o Red Bull Bragantino

Transferência do jovem meia-atacante de 22 anos está muito perto de ser fechada por 1,5 milhão de euros

O Palmeiras encaminhou nesta semana os últimos detalhes da venda do meia Vitinho para o Red Bull Bragantino. A Goal apurou que a transferência está sendo fechada por 1,5 milhão de euros (quase R$ 10 milhões na cotação atual).

Atualmente emprestado ao próprio clube de Bragança Paulista, o jogador de 22 anos fez apenas 14 jogos oficiais nesta temporada. Titular absoluto com o técnico Felipe Conceição, Vitinho acabou sofrendo uma lesão na final do interior no Paulistão, contra o Guarani, e acabou perdendo espaço.

Com o atual treinador Maurício Barbieri, o Red Bull Bragantino deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão para brigar por uma vaga na Libertadores, com Claudinho se tornando um dos principais jogadores do país. Assim, Vitinho acabou não tendo grandes oportunidades.

Mesmo assim, o clube vê o meia ex-Palmeiras como um “novo Claudinho”, principalmente pela possibilidade de uma maior valorização em um futuro próximo. Cabe destacar que o camisa 10 do Red Bull Bragantino é especulado para deixar o Brasil e se transferir para o futebol europeu, sendo ligado a equipes como RB Leipzig, Roma e Ajax.

Se a venda de Claudinho for realmente concretizada, Vitinho certamente terá mais oportunidades para mostrar seu futebol nesta temporada. Revelado pelo Palmeiras, o meia de 22 anos chegou a ser cedido ao Barcelona em 2018, onde jogou na equipe B.

Em 11º lugar no Brasileirão, o Red Bull Bragantino deve confirmar nesta quinta-feira (25) sua classificação para a Copa Sul-Americana de 2021. Com mais competições em seu calendário, o clube também precisará de um elenco mais profundo para dar conta de todos os compromissos que terá pela frente. Três dias após o término do Campeonato Brasileiro, o Bragantino já faz sua estreia no Paulistão de 2021, contra o Corinthians.