Raisa Simplicio

Palmeiras encaminha contratação de Marlon Freitas, do Botafogo; veja os valores

Após interesse de rivais, volante de 30 anos fica perto do Verdão em negócio que gira em torno de 6 milhões de dólares

O Palmeiras tem muito bem encaminhada a contratação de Marlon Freitas, do Botafogo. O meio-campista se reuniu com John Textor, dono da SAF do Alvinegro, de forma virtual, e confessou que deseja vestir as cores do rival paulista. O mandatário deu o “ok” e as partes debatem os ajustes finais no contrato para sacramentar a negociação.

Segundo soube a GOAL, a operação gira na casa dos 6 milhões de dólares, 1 milhão a mais do que a proposta inicial do Palmeiras, com contrato de três anos de duração. A ideia do Botafogo era manter Marlon Freitas. O clube estudava formalizar uma oferta de renovação pelo jogador, que tem contrato até dezembro de 2026, mas os valores apresentados pelo time paulista foram considerados fora do padrão para um atleta que fará 31 anos em março.

Além do Palmeiras, Fluminense e São Paulo chegaram a demonstrar interesse em Marlon Freitas, mas não conseguiram avançar pela contratação do jogador. O Alviverde decidiu investir no atleta após negociar Aníbal Moreno com o River Plate. Ele é visto por Abel Ferreira como peça ideal para substituir o jogador e levar mais experiência para a equipe.

No Botafogo, Marlon Freitas era considerada uma das principais lideranças. Capitão da equipe e dono da posição, o meio-campista faturou os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores 2024. Ao todo, foram 186 jogos disputados, com 5 gols e 18 assistências.

