Bruna Lima

Após vice com o Palmeiras na Libertadores, Andreas Pereira "apaga" Flamengo definitivamente em resposta às provocações

Meia remove registros antigos das redes em gesto que amplia tensão com a torcida rubro-negra

A relação entre Andreas Pereira e Flamengo ganhou mais um capítulo após a derrota do Palmeiras na final da Libertadores de 2025. O meio-campista de 29 anos, hoje alviverde, decidiu apagar todas as fotos com a camisa rubro-negra do Instagram, dias depois de ser alvo de provocações do clube carioca. O gesto simboliza um rompimento definitivo com um período que marcou profundamente sua carreira desde a falha na decisão de 2021, quando, ainda pelo Flamengo, acabou protagonizando o lance que deu o título ao Palmeiras.

A postura de Andreas também relembra o debate que acompanha o jogador há quatro anos: a divisão de opiniões sobre sua passagem pelo Rubro-Negro, as disputas políticas internas que barraram sua permanência em 2022, o carinho que manteve pelo clube mesmo após a saída e a virada de rota que o levou ao Palmeiras em 2025, gerando nova onda de críticas da torcida flamenguista. Agora, após o vice da Libertadores diante do ex-clube, o meia reage publicamente às provocações e encerra simbolicamente um ciclo.

  • Por que Andreas decidiu apagar as fotos do Flamengo

    A atitude ocorreu após o Flamengo publicar, no dia 29 de novembro, uma provocação relembrando o erro de Andreas na final da Libertadores de 2021. O meia, que desta vez defendia o Palmeiras na decisão de 2025, voltou a ser alvo de zombarias — especialmente depois de o Rubro-Negro conquistar o tetracampeonato continental sobre o time alviverde.

    Pressionado desde o retorno ao Brasil, Andreas já enfrentava um ambiente de vaia constante em qualquer confronto contra o Flamengo. No jogo do Brasileirão deste ano, por exemplo, recebeu hostilidade a cada toque na bola e ainda escorregou em uma cobrança de falta, fato que viralizou nas redes rubro-negras.

    A soma de todos esses episódios parece ter levado o jogador a um gesto mais definitivo, rompendo, ao menos publicamente, qualquer associação com o clube onde atuou entre 2021 e 2022.

  • A passagem pelo Flamengo

    A trajetória de Andreas no Flamengo foi marcada por altos e baixos. Contratado por empréstimo do Manchester United, viveu bons momentos, disputou 53 partidas, marcou oito gols e conquistou dois títulos — a Copa do Brasil e a Libertadores de 2022, da qual participou no início da campanha.

    Mas nada superou o impacto do erro na final de 2021. A falha no último lance, que resultou no gol de Deyverson e no bicampeonato do Palmeiras, afetou profundamente o jogador. Nos bastidores, funcionários relatam que Andreas chorou no vestiário após a partida e retornou emocionalmente abalado das férias no ano seguinte.

    Em meio ao turbulento processo de decisão sobre sua compra definitiva, o caso se tornou um símbolo da disputa política entre Ninho do Urubu (departamento de futebol) e Gávea (direção social).

    Enquanto Marcos Braz e Bruno Spindel defendiam sua permanência por 10 milhões de euros, figuras influentes como Rodrigo Tostes e Luiz Eduardo Baptista — o Bap, atual presidente do Flamengo — eram contrários, citando desde riscos financeiros até questionamentos internos sobre a negociação.

    A pressão se arrastou por meses até que o então presidente Rodolfo Landim decidiu não exercer a compra. Pouco depois, Andreas seria vendido à Premier League e encerraria sua trajetória no clube.

  • A relação que continuou mesmo à distância - até 2025

    Apesar do fim conturbado, Andreas manteve carinho pelo Flamengo enquanto jogava pelo Fulham. Chegou a comemorar o título da Libertadores de 2022 nas redes sociais, interagia com torcedores e, em entrevistas, reafirmava que voltaria ao Rubro-Negro se retornasse ao futebol brasileiro.

    E quase voltou. No início de 2025, já sob gestão de Bap, o clube estudou sua repatriação, mas os valores pedidos pelo Fulham inviabilizaram qualquer acordo. Paralelamente, o Palmeiras fez sondagens e chegou a oferecer 20 milhões de euros — recusados naquele momento. Meses depois, com o cenário diferente, o negócio foi fechado por metade do valor.

    A contratação pelo Palmeiras irritou parte da torcida rubro-negra, que esperava fidelidade após tantas demonstrações públicas do jogador.

  • A chegada ao Palmeiras e as primeiras provocações

    Apresentado em agosto, Andreas foi direto ao falar sobre a pressão do erro de 2021 e sobre as reações dos torcedores flamenguistas:

    "Já passou, são coisas normais. Sou profissional e não dou muita atenção a essas coisas. Quero mostrar meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gols e dando assistências, porque isso para mim é o mais importante."

    No campo, participou de 20 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência, sendo peça importante na campanha alviverde até a final da Libertadores.

    O reencontro com o Flamengo na decisão deste ano, porém, colocou novamente toda a história à tona — e o pós-jogo intensificou o desgaste da relação.

  • O gesto final após o vice da Libertadores

    Não é a primeira vez que reage às vaias e às críticas, mas é a mais simbólica: acontece logo após enfrentar o ex-clube na final mais emblemática possível.

    O gesto encerra, ao menos publicamente, uma relação que já vinha fraturada desde 2021 e atravessou negociações, falhas, debates políticos, carinho mútuo e, agora, uma nova responsabilidade pelo Palmeiras.

0