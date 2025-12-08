Após vice com o Palmeiras na Libertadores, Andreas Pereira "apaga" Flamengo definitivamente em resposta às provocações

A relação entre Andreas Pereira e Flamengo ganhou mais um capítulo após a derrota do Palmeiras na final da Libertadores de 2025. O meio-campista de 29 anos, hoje alviverde, decidiu apagar todas as fotos com a camisa rubro-negra do Instagram, dias depois de ser alvo de provocações do clube carioca. O gesto simboliza um rompimento definitivo com um período que marcou profundamente sua carreira desde a falha na decisão de 2021, quando, ainda pelo Flamengo, acabou protagonizando o lance que deu o título ao Palmeiras.

A postura de Andreas também relembra o debate que acompanha o jogador há quatro anos: a divisão de opiniões sobre sua passagem pelo Rubro-Negro, as disputas políticas internas que barraram sua permanência em 2022, o carinho que manteve pelo clube mesmo após a saída e a virada de rota que o levou ao Palmeiras em 2025, gerando nova onda de críticas da torcida flamenguista. Agora, após o vice da Libertadores diante do ex-clube, o meia reage publicamente às provocações e encerra simbolicamente um ciclo.