Bruna Lima

Os times e títulos de Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo para 2026

Treinador argentino de 40 anos chega ao futebol brasileiro após passagens por Europa e América Latina, com títulos continentais na bagagem

O Botafogo inicia o planejamento para 2026 com um nome já definido no comando técnico: Martín Anselmi. Aos 40 anos, o argentino assume o desafio de dar continuidade ao processo da SAF após a saída de Davide Ancelotti, em um momento de reorganização interna e planejamento antecipado da temporada.

Anselmi chega ao futebol brasileiro depois de uma trajetória construída, em grande parte, fora dos grandes centros tradicionais da Europa. Seu nome ganhou projeção internacional principalmente pelos trabalhos na América do Sul, em especial no Equador, onde conquistou títulos continentais e chamou atenção pelo modelo de jogo ofensivo, baseado em pressão alta  e variação tática. Essa identidade foi decisiva para convencer a alta cúpula alvinegra.

O contrato firmado é válido até o fim de 2027, e a expectativa do Botafogo é de estabilidade no comando técnico, algo que o clube buscou em diferentes momentos desde o início da era SAF. A seguir, a GOAL detalha por onde passou Martín Anselmi...

  • Início como auxiliar técnico e passagem pelo Brasil

    Antes de assumir equipes profissionais, Anselmi construiu sua trajetória como auxiliar técnico. Trabalhou em clubes da Argentina e do Equador até integrar a comissão de Miguel Ángel Ramírez no Independiente del Valle, onde foi um dos auxiliares na campanha do título da Copa Sul-Americana de 2019. Em 2021, acompanhou o treinador no Internacional, vivendo sua primeira experiência no futebol brasileiro, ainda nos bastidores.

  • Unión La Calera (2022)

    O primeiro trabalho de Anselmi como técnico principal aconteceu no Unión La Calera, do Chile. A experiência, no entanto, foi breve. Contratado para a temporada de 2022, ele permaneceu apenas cinco meses no cargo, com uma vitória em 11 jogos no campeonato nacional.

    A saída ocorreu em comum acordo, e o desempenho abaixo do esperado serviu como aprendizado para o treinador, que logo depois teria a grande virada de sua carreira ao retornar ao Independiente del Valle.

    Independiente del Valle (2022 - 2023)

    Este é, até aqui, o capítulo mais vitorioso da carreira de Martín Anselmi. No Independiente del Valle, clube onde havia sido auxiliar anteriormente, o argentino assumiu como técnico principal em 2022 e empilhou conquistas em pouco mais de um ano.

    Sob seu comando, o Del Valle venceu a Copa Sul-Americana de 2022, superando o São Paulo na final, além da Copa do Equador no mesmo ano. Em 2023, o clube voltou a levantar troféus com a Recopa Sul-Americana, em final contra o Flamengo, no Maracanã, e a Supercopa do Equador. Ao todo, Anselmi dirigiu a equipe em 63 jogos, com 36 vitórias, 10 empates e 17 derrotas.

    Cruz Azul (2024)

    Antes de chegar ao futebol europeu, Anselmi trabalhou no Cruz Azul, do México. Contratado no fim de 2023, comandou a equipe durante a temporada de 2024 e levou o clube à final do Torneio Clausura. A decisão, porém, terminou com derrota para o América.

    Mesmo sem título, o desempenho foi bem avaliado. O Cruz Azul apresentou um futebol o que ajudou a colocar Anselmi no radar de clubes do mercado europeu.

    Porto (2025)

    A passagem mais recente de Anselmi foi pelo Porto, em Portugal. Contratado em janeiro de 2025, o argentino viveu sua primeira experiência como técnico principal no futebol europeu. O trabalho, no entanto, foi curto: menos de seis meses no cargo. A eliminação na fase inicial do Mundial de Clubes acabou sendo determinante para sua saída.

    Ao todo, Anselmi comandou o Porto em 21 partidas, com dez vitórias, seis empates e cinco derrotas. Apesar de números razoáveis, o desempenho no Campeonato Português gerou críticas, e o projeto não teve continuidade.

  • Botafogo (2025 - atualmente)

    Anunciado em dezembro de 2025, Martín Anselmi chega ao Botafogo para a temporada de 2026 como o oitavo treinador da era SAF. O argentino assinou contrato de dois anos e desembarca no Rio de Janeiro acompanhado de sua comissão técnica fixa, formada por dois auxiliares, preparador físico e treinador de goleiros.

    Os títulos de Martín Anselmi

    Como treinador principal, Martín Anselmi conquistou quatro títulos oficiais, todos pelo Independiente del Valle. São eles: a Copa Sul-Americana de 2022, a Recopa Sul-Americana de 2023, a Copa do Equador de 2022 e a Supercopa do Equador de 2023.

