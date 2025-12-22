Os times e títulos de Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo para 2026

O Botafogo inicia o planejamento para 2026 com um nome já definido no comando técnico: Martín Anselmi. Aos 40 anos, o argentino assume o desafio de dar continuidade ao processo da SAF após a saída de Davide Ancelotti, em um momento de reorganização interna e planejamento antecipado da temporada.

Anselmi chega ao futebol brasileiro depois de uma trajetória construída, em grande parte, fora dos grandes centros tradicionais da Europa. Seu nome ganhou projeção internacional principalmente pelos trabalhos na América do Sul, em especial no Equador, onde conquistou títulos continentais e chamou atenção pelo modelo de jogo ofensivo, baseado em pressão alta e variação tática. Essa identidade foi decisiva para convencer a alta cúpula alvinegra.

O contrato firmado é válido até o fim de 2027, e a expectativa do Botafogo é de estabilidade no comando técnico, algo que o clube buscou em diferentes momentos desde o início da era SAF. A seguir, a GOAL detalha por onde passou Martín Anselmi...