Palmeiras vende Gabriel Veron ao Porto por 10 milhões de euros

Portugueses pagarão quantia por 90% dos direitos econômicos do jogador de 19 anos. Negociação é conduzida por estafe do jovem

O Palmeiras sacramentou a venda de Gabriel Veron ao Porto por 10 milhões de euros (R$ 55,24 milhões na cotação atual). Os portugueses vão adquirir 90% dos direitos econômicos do atleta, como soube a GOAL. A negociação foi conduzida pelo empresário Fábio Mello, que está em Portugal desde o fim de semana passado.

Os paulistas terão direito a 10% de uma futura venda do atacante de 19 anos, conforme estabelecido no contrato de venda. O atleta assinará por cinco temporadas no Estádio do Dragão. Ele também já acertou as bases salariais com o futuro clube.

O anúncio depende apenas dos exames médicos do atacante, que é esperado em Portugal nos próximos dias. Ele pode ficar fora, inclusive, do próximo compromisso do Palmeiras, diante do América-MG, nesta quinta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte.

O Palmeiras detinha 60% dos direitos econômicos de Gabriel Veron. O restante — 40% — pertence ao Santa Cruz. Há uma negociação entre os clubes para que os paulistas recebessem uma fatia maior do que têm direito do valor da venda. As tratativas são conduzidas diretamente pela presidente Leila Pereira.

Além do Porto, clubes de Espanha e Itália demonstraram interesse na contratação do atacante de 19 anos. Ele tinha compromisso na Academia de Futebol até junho de 2026 e multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 552,4 milhões).