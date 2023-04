Palmeiras x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Alerta de jogaço! Palmeiras e Corinthians fazem clássico agitado na noite deste sábado (29), no Allianz Parque, em São Paulo, a partir das 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Com uma vitória e um triunfo até o momento no campeonato, o Palmeiras é o quarto colocado, com 4 pontos. O Verdão conquistou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil com uma vitória e um empate contra a Tombense. A equipe de Abel Ferreira, apesar da agenda apertada, deve ir a campo com o que tiver de melhor à disposição.

Do outro lado, o Corinthians conseguiu, de forma emocionante, a vaga nas oitavas da Copa, passando pelo Remo nos pênaltis. O Timão, no entanto, vive momento conturbado, já que Cuca deixou o cargo de treinador após apenas seis dias no clube. Desta forma, o Alvinegro será comandado por Danilo.

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 376 vezes, com 133 vitórias do Verdão, 129 do Timão, além de 114 empates. O Alviverde balançou as redes 539 vezes e o Alvinegro marcou 493 gols. Clique aqui e confira o panorama geral do clássico.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Artur); Dudu, Endrick e Rony.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz, Barleta e Giuliano; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Desfalques

Palmeiras

Marcos Rocha e Bruno Tabata estão no departamento médico.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?