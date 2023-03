Palmeiras compra Richard Rios por R$ 6 milhões; Flamengo ainda tem percentual

Verdão terá 60% dos direitos econômicos do volante de 22 anos, que seguirá com 10%; Flamengo fica com 20%, e Guarani terá 10%

O Palmeiras se acertou com o Guarani pela aquisição do volante Richard Rios no mercado da bola, como soube a GOAL. Os paulistanos pagarão R$ 6 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta.

A nova divisão dos direitos econômicos terá quatro detentores. O Palmeiras ficará com 60%, o Guarani mantém 10%, enquanto Richard Rios também terá 10%, e o Flamengo permanecerá com 20%.

O Palmeiras pode adquirir mais 10% do percentual que pertence ao Guarani por R$ 1,5 milhão. A opção está determinada no contrato de compra firmado pelos clubes. Desta forma, caso o Verdão opte pelo negócio, a nova divisão seria de 70% para os paulistanos, 20% para o Fla, e 10% para o atleta.

O volante de 22 anos assina contrato até dezembro de 2026 no Allianz Parque. O contrato pode ser renovado por mais uma temporada. O atleta já está em São Paulo, onde realizará exames médicos.

Richard Rios estava na mira do Palmeiras há algum tempo. Ele é visto como um nome interessante para a vaga deixada por Danilo, que foi vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, no último mercado da bola. Além do Verdão, Corinthians, Internacional e Red Bull Bragantino também mostraram interesse na contratação do atleta, mas não formalizaram propostas para tirá-lo do Brinco de Ouro da Princesa.