Palmeiras x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo se aproximar do líder, o Palmeiras enfrenta o Botafogo na tarde deste domingo (25), a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil menos RS e PR), na TV aberta, e e do Premiere, na TV fechada.

Diante da sua torcida, o Palmeiras quer voltar a vencer no Brasileirão, já que vem de uma derrota longe de casa. Para o duelo, o Verdão - vice-líder com 22 pontos - terá os retornos de Weverton, Raphael Veiga e Rony, que estavam com a seleção brasileira, assim como Piquerez, que serviu o Uruguai. Ausência certa no Alviverde é Gabriel Menino, que cumpre suspensão.

Do outro lado, o Botafogo, com 37 pontos entra em campo querendo ampliar a sua liderança. O Alvinegro quer dar sequência ao seu grande momento na temporada e não possui desfalques. Entretanto, o zagueiro Adryelson, com problema físico, não tem presença garantida entre os titulares.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Palmeiras ganhou 12 vezes, o Botafogo cinco, além de três empates.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan (Murilo), Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony..

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson (Philipe Sampaio), Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares, Victor Sá (Luís Henrique).

Desfalques

Palmeiras

Gabriel Menino cumpre suspensão.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?