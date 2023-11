Palmeiras x América-MG: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Allianz Parque; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e América-MG se enfrentam na noite desta quarta-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, Goiás, Tocantins, Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Paraíba, Ceará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na briga pelo título do Brasileirão, o Palmeiras vem de empate com o Fortaleza por 2 a 2 na última rodada, mas embalado com quatro vitórias consecutivas em casa. No Brasileirão, soma 18 vitórias, nove empates e oito derrotas.

"É evidente a atitude campeã que eles (jogadores) têm. Meu maior orgulho dessa equipe é a atitude, a forma como fazemos das tripas coração para depender só de nós. Temos três finais, preciso da ajuda do nosso torcedor agora, com jogos na nossa casa. Está tudo em aberto, e vamos ter campeonato até o fim.", afirmou Abel Ferreira.

Do outro lado, o América-MG, na lanterna do Brasileirão, com 21 pontos, e já rebaixado para a Série B, vem de três derrotas consecutivas. Na última rodada, perdeu para o Flamengo por 3 a 0.

Prováveis escalações

América-MG: Jori; Daniel Borges, Ricardo Silva, Júlio e Marlon; Alê, Martínez e Kal; Everaldo, Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Diogo Giacomini.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Naves), Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

América-MG

Aloísio, Matheusinho e Rodrigo Varanda, lesionados, estão fora.

Palmeiras

Abel Ferreira, Gustavo Gómez e Mayke estão suspensos, assim como João Martins, expulso na última rodada.

Quando é?