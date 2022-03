Jorja Fox: a jovem do Chelsea que é treinada por Kerr, Harder e Magda Eriksson

Paula Fox, mãe de Jorja, a zagueira do Chelsea que assinou seu primeiro contrato profissional no verão passado, lembrou-se do primeiro teste de sua filha com os Blues e disse: "Eu posso me lembrar, porque sentimos que tínhamos sido pais ruins".

Era o verão de 2012, Jorja tinha oito anos e foi seu pai, Dave, quem a levou junto.

"Eles foram no primeiro dia, voltaram e ele disse: 'Meu Deus, o que acabei de fazer com ela? Todos eram muito bons", disse Paula à GOAL.

"Ele se sentiu como se ela fosse apenas um 'coelho aos faróis' (alguém tão nervoso que acabou paralisado), e eu me lembro de levá-la às lojas e comprar-lhe um presente porque me senti tão mal que a fizemos passar por isso".

Na verdade, as coisas tinham corrido melhor do que seus pais pensavam. O Chelsea gostou do que viu e trouxe Fox para outro teste. Ela não olhou para trás desde então.

Treinando nas categorias de base, a defensora fez sua estreia na Super Liga Feminina em janeiro de 2021, e fez parte do plantel que venceu a tríplice coroa naquela temporada, ao mesmo tempo em que chegou à final da Liga dos Campeões Feminina.

"Dave conhece o futebol e disse que ela sempre foi tecnicamente tão boa, ela simplesmente não estava particularmente confiante". Eles [Chelsea] obviamente viram isso", acrescenta Paula.

Pode parecer uma ascensão relativamente direta para a adolescente, uma torcedora de infância do Tottenham que idolatrava Gareth Bale, assim como Hannah Blundell, a ex-zagueira do Chelsea que subiu nas categorias dos Blues antes de finalizar um período de 11 anos no clube no verão passado.

Fox tem uma história de perseverança e trabalho duro. Como todos os jovens futebolistas, os eventos sociais tiveram que cair na orde. Um grandem hierárquica. Um feriado familiar, em particular, é realmente "difícil" de se perder.

"Mas não houve dúvidas", diz a atleta, à GOAL. "Foi sempre: 'Eu vou para os campos da Inglaterra. Eu não posso perder a oportunidade.'"

Entrar naquela equipe nacional também não foi fácil. Naturalmente, uma criança mais quieta, eventos de 'vitrine', como as peneiras, não eram tão bem adaptados por ela.

Ela estava entre a minoria em sua equipe do Chelsea quando as jogadoras foram selecionadas pela primeira vez para campos de desenvolvimento da Inglaterra, negligenciada por uma oportunidade que depois retornaria na Inglaterra.

"Essa foi a primeira decepção real", lembra Paula Fox. "Os treinadores estavam conversando e isso foi basicamente atribuído à personalidade de Jorja".

Quando ela foi chamada, a saudade de casa foi outro obstáculo que precisava ser superado, e a dureza mental da Fox se beneficiaria maciçamente, pois ela o fez.

Essa dura determinação é um tema comum. Paula se envolve com inúmeras coisas que a Fox dominou ao longo dos anos - truques de estilo livre no jardim quando criança, malabarismo e o cubo de Rubik em tranca - e é claro que ela é alguém que não desiste de nada, não importa quão grande ou pequena seja.

Essa atitude a ajudou a entrar em um esquadrão de Chelsea com estrelas. Com uma grande ética de trabalho, ela está agora tendo uma experiência regular de profissionais emprestada ao Charlton, na segunda divisão, enquanto retorna ao seu clube de origem uma vez por semana, onde está aprendendo com algumas das melhores do mundo.

"A melhor coisa de jogar contra [as estrelas do Chelsea] é que você sabe que não pode realmente ficar melhor do que elas", diz Fox. "Você sabe que está se esforçando ao máximo."

"Sam Kerr foi como uma mãe para mim no ano passado, o que foi muito útil. Ela está sempre tentando fazer piadas. Eu amo isso nela. Acho que me ajudou muito a me instalar na equipe na temporada passada."

"Pernille [Harder] e especialmente Magda [Eriksson], também. Senti que eles estavam sempre se certificando de que eu estava bem, sempre perguntando como eu estava e coisas assim. Foi um bom equilíbrio."

"Ela realmente, realmente admira a Magda. Eu acho que ela tem sido uma grande influência para ela", acrescenta Paula, acreditando que ela "aprendeu" muito sobre ser nivelada com a capitã do Blues.

"Ela frequentemente fala sobre tentar ser uma mistura de jogadoras. Acho que isso vai ajudar muito, porque ela pode ver as partes das jogadoras que ela sente que quer se basear. Mais do que apenas o futebol, eu acho que há no Chelsea alguns modelos de mulheres incríveis que ela agora meio que quer imitar".

Uma jogadora que já tem calma e boas decisões sobre si - tanto em seu jogo quanto fora do campo -, Fox parece ter o equilíbrio perfeito para seu desenvolvimento.

O Campeonato Europeu Feminino Sub-19 deste verão pode ser outra grande experiência em sua jovem, mas já cheia de eventos, carreira até hoje.

"Eu acho que para esta temporada, eu só quero continuar a me concentrar em meu desenvolvimento pessoal no Campeonato e chegar a um ponto na próxima temporada em que eu possa estar em disputa no Chelsea para a pré-temporada e chegar a um nível em que eu possa competir na WSL", diz ela.

"No próximo ano, eu adoraria estar jogando na WSL, seja no Chelsea ou por empréstimo em outro clube".

"A longo prazo, quero ser jogadora do Chelsea e isso é tudo o que sempre quis ser".