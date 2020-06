Pablo Marí desfalca Arsenal pelo resto da temporada

Após lesão no duelo contra o City, zagueiro deve desfalcar os Gunners pelo resto da temporada e vira mais um problema para o técnico Mikel Arteta

Certamente todos os torcedores do estavam ansiosos pelo retorno da Premier League, mas a partida contra o foi um verdadeiro desastre para os Gunners. Além da derrota por 3 a 0 e da desastrosa atuação de David Luiz, o clube recebeu a notícia que pode perder Pablo Marí pelo restante da temporada.

O zagueiro espanhol se machucou ainda no primeiro tempo da partida e teve uma lesão nos ligamentos do tornozelo confirmada. Com isso, ele deve ficar fora dos gramados por algumas semanas, mas o clube ainda não estipulou um prazo concreto para sua recuperação.

Com a grande possibilidade de não atuar mais pelo restante da temporada, Marí deixa o técnico Mikel Arteta com poucas opções para o setor defensivo da equipe. O primeiro grande problema será já para a próxima partida, contra o Brighton, neste sábado (20), às 11h (de Brasília), que será transmitida ao vivo pelo DAZN.

Além da falha no primeiro gol e do pênalti cometido, David Luiz foi expulso contra o City e, portanto, estará suspenso para o próximo duelo. Sokratis ainda está se recuperando de lesão na coxa e também deve ficar de fora.

Além da dupla e de Marí, Calum Chambers segue afastado após romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo e Cedric Soares, com fratura no nariz, também deve ser ausência.

Com isso, Arteta terá que se virar para encontrar um parceiro para o alemão Shkodran Mustafi. As únicas opções serão Rob Holding, zagueiro de 24 anos com apenas nove partidas na temporada que ainda luta para recuperar sua melhor forma física, ou utilizar o lateral esquerdo Kieran Tierney improvisado na zaga.

No meio de campo, o Arsenal também terá os desfalques Xhaka, com lesão no tornozelo, e Lucas Torreira, em recuperação de fratura na perna.

Os Gunners ocupam a nona colocação na tabela e precisam da vitória no sábado para seguir na briga por uma vaga na próxima edição da ou até mesmo na . Para isso, precisam mais do que nunca dos gols de Aubameyang.