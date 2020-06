Dicas para apostas: Brighton x Arsenal e Newcastle x Sheffield

A Premier League está de volta e Gustavo Fogaça mostra algumas dicas para você se sair bem com as apostas em jogos deste final de semana

A bola voltou a rolar em vários campeonatos europeus e vamos retomar as análises prévias de partidas para entregar conteúdos que vão lhe ajudar a tomar as melhores decisões na hora de fazer seus investimentos. Seja você Punter ou Trader, chegou a hora de retomar as atividades e lucrar com a gente!

Neste final de semana, vale a pena olhar duas partidas que podem trazer bons rendimentos: Brighton x Arsenal, sábado às 11h , e Newcastle x Sheffield United, domingo às 10h . Ambos com transmissão exclusiva do DAZN . Vamos aos dados e boas apostas!

BRIGHTON x ARSENAL: A REDENÇÃO DE ARTETA

O voltou da parada levando uma chapuletada do e perdeu alguns jogadores importantes. O técnico Mikel Arteta disse que este período de tantos jogos serviria para rodar o elenco e dar chances aos mais jovens. No nosso comparativo de modelo de jogo, os dois times se assemelham bastante.

O de Graham Potter é um time que tem paciência para trabalhar a bola, gosta de jogar de forma propositiva e com muita troca de passes. Tem dificuldades em criar chances de grande probabilidade de gol, coisa que o Arsenal sim faz. A grande questão é a intensidade defensiva dos Seagulls, que é bem mais forte que a dos Gunners.

Dando uma olhada nas médias dos últimos cinco jogos de cada um, o Brighton é realmente forte defensivamente em casa, já que a média de gols sofridos melhora de 1.37 para 0.8, mas ofensivamente piora, caindo de 1.46xG para 1.36xG. Ou seja, mais forte na defesa, mais fraco no ataque.

O Arsenal é realmente um visitante muito agradável, pois todas as suas médias fora de casa caem bastante em relação ao total do campeonato. Destaque para os gols esperados contra que passam de 1.67xGA no total para 2xGA nos últimos 5 jogos. Quer dizer que o time de Arteta cede chances maiores aos adversários fora de casa.

NEWCASTLE x SHEFFIELD UNITED: PROMESSA DE JOGO MORNO?

Tudo bem é a volta do futebol depois de tanto tempo e os times tendem a surpreender com seus jogos. Mas tudo indica que e Sheffield devem fazer um jogo apertado em St. James Park. A probabilidade dos dois times marcarem (BTTS) é de 46%.

Dando uma olhada nos modelos de jogo, ambos são times reativos e que não pressionam o adversário sem a bola. A diferença está que o Newcastle cria chances de baixa probabilidade de gol e o Sheffield, de alta. Mas ambos não convertem as suas chances em gols.

Steve Bruce não deve ficar pra temporada que vem. A real é que ele tem feito pouco com um elenco que não é tão desprezível. Mas um time não pode cair tanto sua produção ofensiva como o Newcastle fez em suas últimas 5 partidas como mandante: aumentou a probabilidade de gol das chances (10% para 11%), mas marcou apenas 0.4 gol na média. É muito pouco.

Já o time de Chris Wilder, técnico identificado com o clube e a torcida, chegou a ser a sensação da Liga, tendo até chances de sonhar com vaga europeia. Tanto que o ranking ELO do Sheffield cresceu. Mas os números das últimas cinco partidas como visitante são bem desanimadores.