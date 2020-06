Criticado, David Luiz pode não continuar no Arsenal; entenda

O contrato do zagueiro está prestes a expirar; lesão de Pablo Marí pode "forçar" clube a renovar

David Luiz está longe de viver o seu melhor momento. Um dia depois de protagonizar uma de suas piores exibições na Premier League, o zagueiro é notícia agora pela possibilidade de não continuar como jogador do .

O brasileiro, que falhou em um gol marcado pelo , cometeu um pênalti e foi expulso – tudo isso em 30 minutos, depois de ter entrado para substituir um lesionado Pablo Marí – na derrota por 3 a 0 logo no retorno das partidas da Premier League, recebeu dois jogos de suspensão e pode ter feito seu último jogo pelos Gunners.

Isso porque o seu contrato com os londrinos é válido até 30 de junho. O desejo tanto de David Luiz quanto do técnico Mikel Arteta é pela permanência, mas as incertezas econômicas causadas pela pandemia da Covid-19 deixaram o cenário nebuloso.

Perguntado se David Luiz vai disputar mais uma partida pelos Gunners, o treinador espanhol foi sincero em sua resposta: “Eu não sei”, disse. “Nós não podemos esquecer a situação financeira, a forma como a Covid-19 impactou todos os clubes e a economia em geral. Vai ter um impacto”, prosseguiu.

“Nós precisamos nos adaptar. É assim. É por isso que eu quis proteger o David ontem. Foi por isso que não coloquei entre os titulares, mas é um jogo louco e, depois de 20 minutos, precisamos dele, um jogador que nas últimas semanas tem convivido com muitas incertezas”.

“Pessoalmente, eu vou defendê-lo com tudo que tenho pois acredito nele. Ele mostrou muitas coisas durante sua passagem aqui e sua carreira fala por si só”, completou.

Empresário de David Luiz, Kia Joorabchian falou, após a derrota para o City, rapidamente para a talkSPORT sobre a situação de seu cliente: “Existem várias situações em toda a estrutura que serão resolvidas”, disse.

David Luiz reconheceu as falhas contra o City e não fugiu da responsabilidade que sua exibição teve no resultado final. Contudo, deu a entender que a incerteza contratual tem abalado sua concentração.

“Eu deveria ter tentado resolver meu futuro o mais cedo possível, mas não fiz isso”, disse à Sky Sports. “Não quero usar isso como um álibi ou desculpa. Foi culpa minha (a derrota para os Citizens). É isso. Eu amo estar aqui. É por isso que quero seguir treinando duro.

O que pode contribuir para o prosseguimento de David Luiz no norte de Londres foi a lesão sofrida por Pablo Marí – que não conseguirá terminar esta temporada.