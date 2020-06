Aubameyang fica no Arsenal? Barcelona, Real e outros têm interesse

O gabonês precisa decidir o último grande passo de sua carreira; entenda o caso

Principal artilheiro do nos últimos anos, Pierre-Emerick Aubameyang pode estar realizando seus últimos jogos pelo clube. Com contrato válido apenas até junho de 2021, o gabonês tem duas opções nas mãos: renovar com os Gunners ou procurar outra equipe no mercado da bola.

Mesmo sendo o grande destaque dos londrinos nas últimas temporadas, tendo conquistado a artilharia da Premier League em 2018-19, por várias ocasiões o jogador acabou se mostrando como o único brilho de um Arsenal pouquíssimo inspirado. Assim, poderia deixar o clube para tentar achar um lugar onde possa brigar por títulos.

E interessados, aparentemente, não faltam: de acordo com a BBC, equipes como Barcelona, , e teriam interesse na contratação de Aubameyang.

Por outro lado, ficar no Arsenal também seria interessante para o gabonês: ele seria mais valorizado do que nunca, permaneceria em um lugar onde já é querido pela torcida e onde pode ser protagonista.

Eu não aposto em Aubameyang no Arsenal na próxima temporada. Lamentarei bastante sua saída, mas se ele não assinar novo contrato, não há outra escolha a não ser vendê-lo imediatamente. Talvez o valor não seja tão alto como poderia ser, mas ajudaria em possíveis substitutos. — Jober Sian (@jobersian) June 15, 2020

Segundo o estafe de Aubameyang, para ele ficar no Emirates Stadium, os Gunners precisariam se equiparar a outros interessados: não apenas isso significa que o atleta quer ganhar o mesmo no clube londrino que receberia em equipes mais ricas, mas também que ele precisaria oferecer um projeto onde o atacante possa brigar efetivamente por conquistas importantes.

E o Arsenal vem tentando valorizar o jogador: ainda de acordo com a BBC, o próprio treinador do clube, Mikel Arteta, tomou conta das conversas e vem discutindo diretamente com o artilheiro sobre sua renovação. O gabonês, no entanto, afirmou recentemente "não ter recebido propostas."

Com 30 anos e prestes a completar 31, Aubameyang pode estar próximo da grande decisão de sua carreira: ficar nos Gunners e correr o risco de terminar sua história no futebol sem praticamente ter conquistado nenhum titulo importante, ou deixar o clube e ter que se adaptar a uma nova realidade? Indo, talvez, para seu último contrato milionário, o artilheiro tem o futuro em suas mãos.