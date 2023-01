Oxford United x Arsenal ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (9), pela terceira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Oxford United e Arsenal entram em campo nesta segunda-feira (9), às 17h (de Brasília), no Kassam Stadium, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Time da terceira divisão inglesa, o Oxford quer tentar surpreender o time que é considerado a "sensação" da temporada. Browne, Joseph e Baldock são os desfalques da equipe mandante.

Do outro lado, o Arsenal quer dar sequência ao seu grande momento na temporada e avançar na Copa. Gabriel Jesus e Reiss Nelson, mais uma vez, são ausências confirmadas nos Gunners.

Prováveis escalações

Escalação do provável Oxford United: McGinty; Anderson, Long, Moore, Brown; Bate, McGuane, Brannagan; Wildschut, Taylor, Murphy.

Escalação do provável Arsenal: Turner; Tomiyasu, Holding, Saliba, Tierney; Elneny, Lokonga; Marquinhos, Odegaard, Vieira; Nketiah.

Desfalques

Oxford United

Marcus Browne, Kyle Joseph e Sam Baldock estão no departamento médico.

Arsenal

Gabriel Jesus e Reiss Nelson estão no departamento médico.

Quando é?