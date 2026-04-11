Os torcedores enviam um sinal bem audível e muito claro a Anthony Correia

O FC Utrecht conquistou no sábado, em casa, uma vitória confortável sobre o Telstar. O jogo especial entre o técnico Ron Jans e seu possível sucessor, Anthony Correia — cuja transferência para o Utrecht já está praticamente acertada —, foi decidido pelos jogadores de Utrecht graças a uma eficiência letal. O gol mais bonito da tarde foi marcado por Jesper Karlsson, que, de uma distância enorme, garantiu o placar final de 4 a 1.

Dani de Wit voltou ao time titular do FC Utrecht após cumprir suspensão, enquanto Jochem Ritmeester van de Kamp foi titular pela primeira vez desde 4 de março. O meio-campista, emprestado pelo Almere City FC ao Telstar, é fortemente cotado para uma transferência para o FC Utrecht no próximo verão

Em campo, o Telstar começou surpreendentemente forte e teve duas grandes chances logo no início, por meio de Patrick Brouwer e Emmanuel Owusu, mas o goleiro Vasilis Barkas manteve sua equipe na partida. O Utrecht teve visível dificuldade na fase inicial dos visitantes.

Ainda assim, o time da casa abriu o placar aos dez minutos. Em um escanteio, a bola foi desviada por Dani de Wit, permitindo que Matisse Didden marcasse de perto. Com isso, o jogo mudou um pouco, embora o nível de ambas as equipes continuasse irregular.

No restante do primeiro tempo, pouco de relevante aconteceu. O Utrecht tentou criar perigo por meio de Ángel Alarcón e Yoann Cathline, entre outros, mas grandes chances não surgiram.

Após o intervalo, o Telstar voltou bem do vestiário e buscou o ataque com determinação. Isso levou ao empate aos 58 minutos, quando Danny Bakker chutou de longe e, graças a uma mudança de direção no meio do caminho, não deu chances a Barkas: 1 a 1.

No entanto, o Telstar não conseguiu aproveitar o empate por muito tempo. Três minutos depois, o Utrecht recuperou a vantagem com Gjivai Zechiël, que marcou com um belo chute de longe. O gol pode ter sido precedido por uma falta, mas o árbitro Danny Makkelie e o VAR não intervieram, para grande indignação dos visitantes.

Nos minutos finais, o Utrecht selou definitivamente o resultado. Artem Stepanov ficou livre diante de Ronald Koeman Júnior, que levou a bola na cara após o chute do atacante do FC Utrecht, e Dani de Wit aproveitou o rebote com agilidade para marcar o 3 a 1.

A torcida do FC Utrecht já comemorava antecipadamente a próxima temporada: “Correia é nosso, Correia é olé olé”, ecoava das arquibancadas do Estádio Galgenwaard. O Telstar ainda pressionou um pouco na fase final, mas teve que engolir o 4 a 1 do FC Utrecht nos acréscimos. Uma bola com efeito de Jesper Karlsson, em uma cobrança de falta de cerca de quarenta metros, não deu chances a Koeman Júnior.



