Os torcedores do Volendam estão furiosos e xingam o artilheiro Ronald Koeman Júnior de forma terrível

Ronald Koeman foi alvo de vaias extremamente repreensíveis na tarde de domingo. O goleiro cobrou o pênalti que garantiu a permanência do Telstar na Eredivisie nos últimos instantes da partida, mas logo em seguida foi alvo de vaias generalizadas da torcida do FC Volendam.
Um final de jogo insano, portanto, em Volendam, onde a bola foi para a marca do pênalti nos últimos instantes após uma falta em Danny Bakker. O goleiro Koeman Júnior atravessou todo o campo, cobrou o pênalti e garantiu ao Telstar mais um ano na Eredivisie: 1 a 2.
Isso causou enorme alegria em Koeman Júnior, que várias vezes cerrou os punhos e comemorou bem na frente da torcida do Volendam. Isso não caiu bem com os torcedores do Volendam.
“Vai se danar, Koeman”, foi o que a torcida da casa em Volendam gritou em massa. Com a derrota, o Volendam está, aliás, condenado a disputar os play-offs para garantir a permanência na divisão.