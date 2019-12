Real Madrid sobrando: UEFA lista times mais dominantes na Liga dos Campeões nessa década

Com Liverpool 'tímido', veja as equipes que dominaram o Velho Continente nos últimos dez anos

Em 16 de fevereiro de 2010, foram jogadas as primeiras partidas de Liga dos Campeões da década: o bateu o por 1 a 0, com gol de Makoun, e o derrotou o por 3 a 2, na , com tentos de Scholes e Rooney (2) pelos Red Devils, e Ronaldinho e Seedorf pelos Rossoneri. Milhares de partidas depois, no dia 11 de dezembro deste ano, acabou a última rodada da fase de grupos de 2019-20 , e com ela, uma década de .

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Assim, a Uefa divulgou em seu site oficial as estatísticas correspondentes ao período destes dez anos: quais times dominaram as competições europeias nesta década?

O primeiro lugar do top 10 não é surpresa para ninguém: o clube europeu mais dominante foi sem dúvida o Real Madrid . Com quatro títulos de Liga dos Campeões em dez anos, os madrilenhos não tinham uma sequência de conquistas tão expressiva desde os anos 50, quando dominaram a competição , ainda em seu período embrionário, conquistando todos os canecos da década.

Oito dos dez títulos da Liga dos Campeões nesta década estão presentes no top 10, com quatro do Real Madrid, no primeiro posto, um do Bayern de Munique, segundo colocado , dois do Barça, terceiro, e um do , oitavo. Ainda completam o ranking, respectivamente, , , , , Manchester United e Dinamo Zagreb. Confira:

POS. EQUIPE TÍTULOS PONTOS PARTIDAS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS 1 Real Madrid 4 255 116 78 21 17 2 de Munique 1 244 115 77 13 25 3 2 243 114 73 24 17 4 Juventus 0 140 76 40 20 16 5 PSG 0 138 70 41 15 14 6 Manchester City 0 129 76 38 15 23 7 Atlético de Madrid 0 128 68 37 17 14 8 Chelsea 1 126 73 36 18 19 9 Manchester United 0 122 67 36 14 17 10 Dinamo Zagreb 0 120 80 35 15 30

Talvez o time que mais choque o leitor com sua presença no top 10 seja o Dinamo Zagreb. Afinal de contas, os croatas não passaram da fase de grupos da competição em nenhuma ocasião nesta década. O que credenciou a equipe a estar no décimo lugar da lista? A resposta é simples: como campeão nacional em dez dos últimos 11 anos, o clube do leste europeu teve resultados expressivos nas fases preliminares no período, alcançando a fase de grupos por quatro ocasiões, mesmo tendo que passar por três etapas qualificatórias para fazê-lo.

As quatro participações do Zagreb em fases de grupos já empatam com as aparições do na competição, talvez a ausência mais sentida do top 10, já que os Reds, como atual vencedor da Liga dos Campeões e do mundo , é o time dominante do momento. O problema é a que a equipe inglesa teve um começo de década aquém de sua história: ele só estreou na Champions neste período em 2014. Naquela temporada, ficaram pelo caminho na fase de grupos. Desde então, sempre que jogaram a competição chegaram pelo menos até a final, com um vice e um título, no ano passado.

O outro vencedor de Champions que aparece fora do ranking é a , que abriu a década conquistando a competição sobre o Barcelona de Pep Guardiola. O que parecia ser o começo de um período de glórias para os Nerazzurri acabou sendo a maior era de domínio da Juventus na italiana, e a equipe de Milão foi relegada ao papel de mero coadjuvante. Seu rival rossoneri, o Milan, segundo maior vencedor da Liga dos Campeões, fez apenas figuração, longe das glórias de outrora , sem jogar a maior competição de clubes do Velho Continente desde 2014.

Da mesma maneira, o , equipe que esteve presente em todas as edições da competição europeia na década anterior, ficou pelo caminho: só passou das oitavas de final em uma ocasião nos últimos dez anos, em 2009-10. Mesmo caso do e do , clubes com muita história no torneio, mas que nunca chegaram a brigar pelo título efetivamente neste período.

Alguns times que fizeram bonito também acabaram ficando de fora: o , com oito aparições e um vice-campeonato, o , que alcançou o melhor desempenho de sua história, e o Shakhtar, equipe que se consolidou no cenário europeu, com nove participações .

Se o Lyon não se destacou com sua equipe masculina, com sete participações e somente três idas ao mata-mata da competição, com seu time feminino os Les Gones tiveram destaque: os franceses lideram de forma disparada o ranking das mulheres, com seis títulos de Champions League, oito finais e sendo o único clube que participou de todas as edições do torneio.

Daqui dez anos, ninguém sabe o que o futuro nos reservará. No entanto, uma coisa parece certa: teremos mais uma década de grandes partidas, jogadas marcantes e craques históricos marcando presença na Liga dos Campeões da Uefa.