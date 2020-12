Quartas de final da Sul-Americana 2020: classificados, datas, jogos e mais

Com a eliminação do Vasco, o Bahia é o único brasileiro que segue na luta pelo título continental

O mata-mata da segue propiciando grandes emoções, e após o término da fase de oitavas de final agora já conhecemos quais são os times que irão buscar uma vaga nas semifinais do certame continental.

E no sonho do título, sobrou apenas um clube brasileiro: com a eliminação do para o Defensa y Justicia, dentro de São Januário, o agora é o único time do nosso país que avançou para as quartas de final.

O Tricolor de Aço venceu o Unión Santa Fé, da , por 1 a 0 no encontro de ida e conseguiu segurar um empate sem gols para seguir vivo no sonho de conquistar um inédito título internacional.

Já o da Gama, que empatou por 1 a 1 com o também argentino Defensa y Justicia, no duelo de ida realizado fora de casa, perdeu por 1 a 0 na volta, em jogo marcado por falha defensiva e muitas chances desperdiçadas no ataque – que não contou desta vez com Germán Cano.

Quem enfrenta quem?

Independiente x Lanús

Clube com mais títulos conquistados de Libertadores da América, o bateu o Fênix, do , por um placar agregado de 5 a 1 e enfrenta um conhecido conterrâneo: o Lanús também mostrou autoridade nos jogos contra o Bolívar, batendo os bolivianos por 7 a 4 no agregado.

Bahia x Defensa y Justicia

O Tricolor de Aço conseguiu, graças a um bom desempenho defensivo e ao gol de pênalti marcado por Gilberto, bater o Unión Santa Fé e agora enfrenta outra equipe argentina: o Defensa y Justicia, que deixou o Vasco pelo caminho.

Vélez Sarsfield x

Um dos confrontos mais aguardados será entre Vélez e Universidad Católica de . Os argentinos golearam o por 5 a 1 na volta, após triunfo por 2 a 0 na ida, enquanto encontrou mais dificuldade contra o do Uruguai: passou apenas graças ao critério de gols marcados fora de casa.

Júnior Barranquilla x Coquimbo Unido

Os colombianos de Barranquilla foram os únicos a precisarem da disputa de pênaltis para avançar, mas conseguiram bater os chilenos do Unión La Calera. Pelo caminho, outro time do Chile: o Coquimbo Unido, que triunfou sobre o Sport Huancayo, do , com vitória por 2 a 0 no duelo de volta.

Quando serão os jogos?

A Conmebol ainda não confirmou as datas das partidas de ida, mas o que se sabe é que serão realizadas na próxima semana. A final do certame está marcado para janeiro de 2021.