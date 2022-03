Quais são as contratações mais caras na história do Botafogo?

O Botafogo voltou a dar esperança de dias melhores ao seu torcedor. Com a chegada do empresário John Textor, que passou a ser dono do futebol alvinegro ao adquirir a SAF do clube, a promessa é de contratações importantes para garantir uma temporada tranquila na Série A em 2022 antes de, aí sim, voltar a sonhar com passos maiores nas próximas temporadas.

Em que pese a intenção de investir em infraestrutura para futebol profissional e de base, a temporada 2022 começou com boas novidades para o Botafogo. A expectativa é de que nomes como os de Patrick de Paula (meio-campista que teve destaque nos últimos anos de Palmeiras) e Victor Sá (atacante que fez carreira no futebol internacional) sejam anunciados a qualquer momento. A dupla já chegaria fazendo história.

Isso porque, em valores absolutos, Patrick de Paula e Victor Sá seriam os jogadores mais caros já contratados pelo Botafogo.

Patrick, que já fez postagens nas redes sociais indicando acerto com o Glorioso e já se faz presente no Estádio Nilton Santos para acompanhar o clássico do Botafogo contra o Fluminense, vai se transformar na contratação mais cara, em valores absolutos, já feita pelo Alvinegro: o meio-campista chega por cerca de 6 milhões de euros – algo no entorno de R$ 33 milhões.

Já Victor Sá, que estava no Al Jazira, custou 2,5 milhões de dólares – cerca de R$ 13 milhões. A transação já foi inclusive confirmada pelo clube dos Emirados Árabes e vai fazer de Victor a segunda contratação mais cara, em valores absolutos da nossa moeda, do Botafogo.

Enquanto Patrick de Paula e Victor Sá ainda não são oficializados pelo Botafogo, confira o atual top-5 de contratações mais caras já feitas pelo clube da Estrela Solitária.

1º - Maicossuel: R$ 8,8 milhões

Maicosuel e o Botafogo:



Foram duas passagens do jogador pelo clube, em 2009 e de 2010 a 2012. No total, foram 94 jogos e 26 gols marcados com a camisa alvinegra.



Uma relação mútua de carinho e muito respeito. 👏🔥 pic.twitter.com/8nSOC3MoIu — Museu do Fogão 🔥 (@MuseuBFR) August 26, 2021

Maicossuel chegou ao Botafogo em 2009, sob empréstimo junto ao Hoffenheim. Em 2010, o Alvinegro comprou os direitos econômicos do meia-atacante em definitivo por cerca de 4,4 milhões de euros. Naquela época, segundo lembrado por matéria do jornal O Globo, a moeda brasileira estava mais valorizada e a transação ficou no entorno de R$ 8,8 milhões.

2º - Elkeson: R$ 4,7 milhões

Elkeson decidindo clássico e comemorando estilo UFC em um passado não tão distante no Botafogo... ⚽️💪 pic.twitter.com/VXCtRmdM9Q — Museu do Fogão 🔥 (@MuseuBFR) January 18, 2022

Um dos nomes cogitados a retornar ao Botafogo agora em 2022, mas que ainda segue com futuro indefinido, Elkeson chegou ao Alvinegro em 2009 por R$ 4,7 milhões – pagos ao Vitória, clube formados do atacante que posteriormente também fez muito sucesso no futebol chinês.

3º - Arévalo Rios: R$ 3 milhões

Arévalo Rios jogou poucos meses no Botafogo em 2011. pic.twitter.com/P09w0gN3yi — Jogadores do Botafogo ★彡 (@jogadorbotafogo) September 11, 2017

Estrangeiro mais caro já contratado pelo Botafogo em valores absolutos, Arévalo Rios custou R$ 3 milhões ao Alvinegro – o uruguaio antes estava no Peñarol, mas pertencia ao Monterrey, do México. No entanto, a passagem foi breve e Arévalo rapidamente deixou o Brasil para defender as cores do Tijuana, no México.

4º - Jobson: R$ 3 milhões

divulgação Botafogo FR

Atacante de enorme habilidade, mas que acabou ficando marcado por inúmeros problemas extracampo, Jobson custou R$ 3 milhões aos cofres alvinegros em 2009.

5º - João Paulo: R$ 3 milhões

Meio-campista de intensidade e boa visão de jogo, João Paulo era jogador do Santa Cruz antes de chegar, por R$ 3 milhões, ao Botafogo. Durante três temporadas vestiu a camisa alvinegra, conquistou um Campeonato Carioca, e no início de 2020 acabou negociado com o Seattle Sounders, dos Estados Unidos – onde virou ídolo ao lado de Lodeiro, outro velho conhecido do torcedor botafoguense.