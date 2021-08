Os recordes da carreira de Fred

Um dos maiores ídolos do Fluminense em todos os tempos, com passagem por Cruzeiro e Atlético-MG, é dos maiores artilheiros do nosso futebol

Frederico Chaves Guedes é o nome de batismo, mas é pelo apelido, simples e óbvio, de Fred que ele escreveu seu nome entre os grandes do futebol brasileiro. Duvida? Basta ver as marcas do atacante que é um dos maiores ídolos do Fluminense.

Aos 37 anos, o camisa 9 já marcou 17 gols nesta temporada 2021 e lidera a artilharia do atual time do Fluminense. O último deles foi de pênalti contra o Atlético-MG, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, e estipulou um novo recorde para a carreira do mineiro de Teófilo Otoni.

Aliás, não são poucos os recordes importantes de Fred dentro do futebol brasileiro. Confira abaixo.

Maior artilheiro do Fluminense no século XXI

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Fred chegou ao Fluminense em 2009, contratado durante a parceria do Tricolor Carioca com uma patrocinadora que montou grandes equipes e após quatro temporadas com a camisa do Lyon, da França. No total, o centroavante balançou as redes 194 vezes no total. Nenhum outro jogador acumula tantos tentos pelo Flu neste século XXI .

Segundo maior artilheiro da história do Fluminense

(Foto: Juan Barrero)

Considerando toda a história de 119 anos do Tricolor da Rua Álvaro Chaves, Fred só não marcou mais gols do que Waldo . O atacante, que vestiu a camisa do Fluminense entre 1954 e 1961, marcou 319 gols pelo clube carioca.

Maior artilheiro do Brasileirão por pontos corridos

(Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

Considerando o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, formato que passou a vigorar a partir de 2003, Fred é o máximo goleador no geral : 154 tentos anotados até aqui.

Ele também é o maior artilheiro do Fluminense em campeonatos brasileiros, com 98 gols pelo Tricolor na Série A.

Segundo maior artilheiro na história do Brasileirão

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Com 154 gols, Fred também igualou Romário como segundo maior goleador na história da primeira divisão do Campeonato Brasileiro . O ídolo do Fluminense só está atrás de Roberto Dinamite, que acumulou 190 tentos.

Maior artilheiro do Fluminense na Libertadores da América

(Foto: Getty Images)

Fred também é quem mais balançou as redes pelo Flu na principal competição continental de clubes da América do Sul. Foram 15 gols na Libertadores. Considerando suas passagens por Atlético-MG e Cruzeiro a conta chega a 25 gols e só o deixa atrás de Luisão (29 gols) como brasileiro com mais gols na competição .

Maior artilheiro da história da Copa do Brasil

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Além de todos os recordes já citados, Fred ainda igualou Romário como maior artilheiro na história da Copa do Brasil , com 36 gols - o último deles anotado sobre o Atlético-MG, no jogo de ida das quatras de final da edição 2021.

Gol mais rápido da história do futebol mundial

Em 2003 #Fred com 19 anos marcava um dos gols mais rápidos da historia do futebol mundial #AméricaMG pic.twitter.com/WroZx8YZMd — Memórias Do Futebol (@MemoriasFutebol) May 7, 2019

Ainda pelas categorias de base do América-MG, Fred apareceu com destaque pela primeira vez ao estipular um recorde mundial no ano de 2003. Na ocasião, em duelo válido pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante chutou do meio de campo e, com 3.14 segundos de jogo, fez o gol mais rápido da história do futebol de então – feito que lhe garantiu presença no Guinnes Book, o livro dos recordes.

Em toda a sua carreira profissional, Fred marcou 408 gols em 788 jogos.