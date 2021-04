Quem são os maiores artilheiros da história do Fluminense?

Waldo é praticamente inalcançável na lista, mas Fred lidera neste século - além de ser o máximo goleador tricolor na Libertadores e Brasileirão

Frederico Chaves Guedes, o Fred, já está na história como um dos maiores ídolos do Fluminense. E em um clube com as glórias da instituição da rua Álvaro Chaves isso não é pouco. O atacante, campeão duas vezes do Brasileirão pelo Flu, defendeu as cores do Tricolor de 2009 até 2016 em sua primeira passagem e retornou às Laranjeiras em 2020 para dar prosseguimento à sua lenda.

No duelo contra o Santa Fé, pela segunda rodada da Libertadores 2021, Fred se tornou, aos 37 anos, no segundo maior artilheiro do Fluminense em todos os tempos. O camisa 9 chegou a 185 gols e superou a marca estipulada por Orlando Pingo de Ouro – ídolo tricolor entre as décadas de 1940 e 1950. O mineiro agora só fica atrás de Waldo, atacante que liderou a linha de ataque do time entre 1954 e 1961 marcando 319 gols.

Fred é o maior artilheiro do Fluminense na Libertadores (11 gols) e no Brasileirão (96 gols). Além de ser o máximo goleador do clube nas principais competições disputadas pelo Tricolor na atualidade, o mineiro de Teófilo Otoni também é o maior artilheiro do Flu considerando apenas este século XXI. Confira abaixo a lista.

POS. JOGADOR GOLS 1 Fred 185 2 Magno Alves 63 3 Conca 55 4 Tuta 51 5 Romário 48 6 Cícero 47 7 Washington 45 8 Thiago Neves 44 9 Rafael Sóbis 42 10 Marcos Júnior 36

Confira, também, a lista com os maiores artilheiros do Fluminense em todos os tempos.

1º - Waldo - 319 gols

2º - Fred - 185 gols

3º - Orlando Pingo de Ouro - 184 gols

4º - Hércules - 165 gols

5º - Telê Santana - 164 gols