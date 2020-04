Quais são os maiores artilheiros na história do Brasileirão?

Roberto Dinamite, no geral, e Fred, considerando os pontos corridos, lideram a disputa

O Campeonato Brasileiro é um dos principais torneios nacionais de futebol disputado no mundo. Aqui não falta tradição, gigantes em campo... e artilheiros!

Ídolo do , Roberto Dinamite segue inabalável no trono de maior artilheiro do Brasileirão em todos os tempos. Entre 1973 e 1988, o atacante estufou as redes um total de 190 vezes.

O Gigante da Colina, aliás, é o clube protagonista nesta estatística: Romário e Edmundo, outros ídolos históricos do , completam o pódio. Veja o ranking!

Mais times

POSIÇÃO GERAL JOGADOR GOLS MARCADOS 1º Roberto Dinamite 190 2º Romário 154 3º Edmundo 153 4º Fred 147 5º Zico 135

Era dos Pontos Corridos

Levando em conta apenas o formato de pontos corridos, que entrou em vigor no ano de 2003, Fred é o maior goleador. O atacante segue na ativa e inclusive pode voltar a vestir a camisa do Fluminense – onde virou ídolo e conquistou a Série A duas vezes (em 2010 e 2012).