Os números de Erling Haaland contra o Bayern de Munique

Norueguês enfrenta os Bávaros atuando pelo Manchester City pela primeira vez nesta terça (11), em jogo válido pela Champions League

Com mais gols que jogos disputados nesta temporada, Erling Haaland foi uma das maiores revelações de atacantes nos últimos anos de futebol. Jogando atualmente pelo Manchester City, o norueguês é peça fundamental do time comandado por Pep Guardiola, que disputa as quartas de final da Uefa Champions League contra o velho conhecido de Haaland, Bayern de Munique.

O camisa 9 do Blues de Manchester foi adversário dos Bávaros apenas enquanto atuou pelo Borussia Dortmund. A primeira vez que o jogador jogará contra a equipe alemã pelo City será nesta terça-feira (11), no embate de ida das quartas da Liga dos Campeões. O repertório do atleta contra o Bayern é bom quando se trata de gols, e os resultados, porém, negativos.

Haaland enfrentou o Bayern de Munique em sete oportunidades, marcando cinco gols contra os Bávaros, no total. Em todos os jogos o Borussia foi derrotado e, consequentemente, o norueguês nunca os venceu até então. Dois dos duelos foram válidos pelas finais das Supercopas da Alemanha de 2020 e 2021, onde Haaland marcou um tento na primeira delas. Veja o retrospecto completo do atleta contra o Bayern: